show case：探索簡約與浮誇之間 本季最亮眼的Gen Z Green

BV於今年初將品牌的多個網上社交媒體帳戶關閉，包括時尚產業非常倚重的Instagram，此舉無不令人浮現滿腦子問號，雖然品牌設計總監Daniel Lee對社交媒體沒有什麼好的評價，他曾對英國《衛報》（The Guardian）透露，社交媒體只會把他的作品過分簡單化看待。然而開雲集團的首席執行官François-Henri Pinault對BV撤離社交媒體則有官方解釋，說這是一個完全有意識的決定，並希望品牌依靠口耳相傳作為營銷方式。

撤離社交媒體 口耳相傳作營銷方式

事隔一段日子，似乎關閉社交媒體帳戶對BV沒有太大的負面影響，品牌粉絲為其開設的Instagram專頁更有不少followers，曝光由主動變成被動似乎更可貴。品牌亦特製網上雜誌Issue，最近推出的Issue 02以豐富的多媒體內容，將創意靈感一一分享。還有少不了名人明星為品牌的加持，例如韓國火熱男團BTS於去年的格林美頒獎典禮上，每個成員都從頭到腳穿上BV，怎不叫Z世代對品牌另眼相看。最近美國饒舌歌手A$AP Rocky亦穿上一身Gen Z Green的Wardrobe 02系列（圖7），足見品牌人氣銳勢不減，與Z世代的關係依然緊密。

提及Wardrobe 02系列，也得順帶一提品牌自2021春夏季便將主季度系列稱為Salon，於2021年的早春季度起，次季度則稱為Wardrobe，因此這個2021早秋系列便是Wardrobe 02。作為主季度的間場系列，Wardrobe是不同Salon系列華麗璀璨之間的一個短休，是基本設計與季節重點誇張設計的合集。

日常衣飾添加亮眼細節

品牌以「Living Life To The Fullest活得盡情」作為今個Wardrobe系列的主題，Daniel Lee在系列裏探索簡單舒適與浮誇之間的微妙關係，倡議為精簡的日常衣飾添加設計味極為濃厚的細節，迎接後疫情時代的時尚咆哮。衣櫃常備的樽領上衣、牛仔褲等基本服，釘上了密麻麻的飄逸羽毛；原本老氣的絨面皮革束腰長褸及長褲，釘上金色及紅色閃釘；系列亦加入罕見且精巧製作的皮革運動服、恤衫和皮褲。誇張厚重的飛穗大褸用上粉嫩紅色，剪裁精巧的連身短裙和晚裝等則為天藍、艷紅、鮮黃及暗紫。正經八百的西裝長褸、孖襟西裝襯以本季最為亮眼的Gen Z Green配飾，不單用色搶眼，形態更是標奇立異，令系列整體感覺高端前衛。

常言道年少輕狂，在不同年代和社會背景也如是。但由於Z世代生於Web 2.0時代，「去中心化」（decentralization）這種互聯網形態，令挑戰權威的心態更植根內心。大品牌就是時尚界的權威，但觀乎BV Wardrobe 02系列的設計那麼符合年輕人口味，再反叛的Z世代也許都會正中下懷，心甘命抵去支持品牌。

●查詢：Bottega Veneta 2973 0882 （Landmark店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Alena N.（sun esee）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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