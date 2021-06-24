beauty：夏日打理秀髮必修課 每天勤洗頭 依然有異味？

洗頭似乎是人人也懂得的個人衛生工夫，但事實上，洗前準備、水溫、過水等步驟均是學問。怎樣才算洗得好？兩名資深專業髮型師教大家正確洗頭步驟。Casei Wu指出：「洗頭時，應先將髮絲徹底濕透，不要將洗頭水直接倒在頭上，應該先倒在手上，加水起泡才按到頭上。因為有足夠水分才能幫助洗頭水產生泡沫，減低洗頭時髮絲之間的摩擦和拉扯。泡沫產生的空間，亦有助均勻地清潔頭髮；同時也應該以指腹輕輕按摩清洗頭皮，冲洗乾淨後，再使用護髮素。」她同時提醒大家：「除非是專為頭皮而設的護髮素，一般的護髮素也只適用於髮絲部分，並不適合塗抹在頭皮。」

另一專業髮型師Zap Tang就提醒要注意水的溫度，「應該用溫水洗頭，不要太熱或太凍，微溫才是最適合的溫度」。她補充：「洗頭時，應先花一分鐘時間冲水，先把表面的塵冲走，才開始用洗頭水洗頭。」至於洗頭後過水時，應盡量把洗頭水的殘留物冲走，否則亦會影響頭皮的健康。

毛囊油脂多 分泌積聚產生異味

夏天時容易流汗，更需要保持頭皮清潔。Casei指出：「這時候，汗水容易積聚在頭皮，產生異味及細菌，加上疫情仍然持續，保持每天洗頭是最直接，維持頭皮及頭髮清潔的最好方法。」

Zap則表示，應視乎流汗多少而決定是否需要一天內洗2次頭，她指出「頭油是天然的屏障，並不應該過度清洗」。她亦建議夏天時應減少使用造型產品，特別提醒長頭髮的女生，「若使用髮尾油的話，應緊記應塗抹在髮尾位置，而並非貼近頭皮」。

頭皮不吹乾易有霉味

每天洗頭，相信是不少人的習慣，但不代表能夠完全排除頭髮有異味。Casei指出：「異味多數來自頭皮部分，因為毛囊的油脂分泌過多，若沒有透徹清潔頭皮，便會因為油脂分泌積聚而產生異味。另外，也有可能因為洗頭後沒有即時將頭皮吹乾，導致問題出現。」她解釋：「當水分焗在頭皮髮根部位，就像衣服洗完沒有及時晾乾，產生霉味。」Zap就指出：「除了因為洗頭時，未有把頭皮徹底洗得乾淨外，亦有可能是太久未有更換枕頭套，成為頭臭的原因。」

Casei表示要解決問題先要找出原因，「例如晚上洗頭，早上已經覺得『𣲷』，便屬於頭皮油脂分泌過剩，可選擇去頭油洗頭水，同時在洗頭時，用指腹加少少力按摩，『捽』走頭皮上的油脂層，以做到徹底清潔的效果」。她亦建議可以到專業髮型屋做一個頭皮深層清潔treatment，利用針對功效的產品去除頭皮過多油脂，同時配合home care，事半功倍。

為頭皮做去角質護理

使用頭皮專用的去角質產品，又有否幫助？Casei認為這些產品對減少頭皮的異味有幫助，「可以清潔比較深層的污垢，去油功效亦比普通洗頭水強。一些去角質洗頭水，由於內含一些粒子，能提供類似頭皮磨砂的效果，可清走老死的頭皮屑，軟化角質層，同時亦能帶來清爽感，對於有頭皮屑問題的人，亦有幫助」。她表示，使用頭皮去角質產品時，應注意不要過度使用，每周最多1至2次，而效果有改善後，每周使用1次便足夠，「頭皮問題並非一朝一夕便能馬上解決，要等待下一次新陳代謝，頭皮才能慢慢回復健康。若頭皮健康，沒有問題的話，便不建議使用。因為過度清潔頭皮，反而會令頭皮太乾，產生過多頭油，帶來反效果」。

Zap就提醒應視乎髮質而定，「若髮質較乾的話，並不適合使用這類deep clean產品，因為會刺激頭皮分泌物，導致頭皮過乾及出現敏感的情况」。

●Casei Wu：資深髮型師，擁有超過15年經驗，定期於個人YouTube Channel分享髮型資訊，是多名香港藝人的指定髮型師，同時活躍於髮型界、廣告、雜誌及電視等。

Zap Tang：Essensuals Toni & Guy總監及創辦人，在髮型界超過20年經驗。經常與各大國際品牌合作，同時為各時尚傳媒、廣告、活動及婚禮等設計髮型，為楊洛婷、廖子妤、吳海昕及王宗堯等藝人的髮型師。

●查詢：Aveda 9841 1711（中環ifc店） Kiehl's 2111 4032（中環ifc店） L'Occitane 2899 4100（顧客服務熱線） Sephora Hong Kong 3168 4088（中環ifc店） THREE 2833 2478（銅鑼灣崇光專櫃）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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