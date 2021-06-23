父子傳承顯架勢 蘇格蘭酒廠匠心獨「醞」

可能在我們眼中外國人遠不如華人着重家族的傳承，但事實卻不盡然，不少國際知名的酒業巨頭，其實一開始也是從一家人的小生意默默發展至今，甚至單從名字已經看得出他們對家庭的重視，如果大家仔細留意一下市面耳熟能詳的大品牌，就會發覺John Walker & Sons、John Dewar & Sons、William Grant & Sons、Chivas Brothers等，其公司的名字無不顯示家人之間的感情連結。

百年家族酒廠 傳至第6代傳人

綜觀我們現時了解的威士忌品牌，其實很大部分在開始時都是以家庭模式經營，當然近數十年有不少蒸餾廠已被一些跨國大集團收購，但直至現今由同一家族管理的例子仍有不少。其中比較誇張的例子可算是蘇格蘭Speyside地區的Glenfarclas，自1865年起John Grant買下這間蒸餾廠，不單經營權在這百多年間完全沒有變改，甚至連品牌的總調酒師之位，亦是一直由他們家族的成員擔任，至今來到第6代，算是業內其中一個為人稱道的奇蹟。而且自1950年代中期，酒廠更決定把大部分原酒留在酒廠以自己的品牌推出，而不留給調合式威士忌或獨立裝瓶商，亦是另一個令人相當佩服的決定。

Glenfarclas深受飲家關注的Family Cask系列，自2007年上市以後，幾乎囊括了1950年代初至今的所有蒸餾年份，獨步於當地酒廠之間，是其他酒廠都未能達到的成就。不單「本命酒」（自己出生年份的作品）對飲家可能別有一份吸引力，其味道亦是相當出色，推出以來獲得不少收藏家的留意，更把品牌着重「家族」這概念推到另一層次。

蘇格蘭威士忌巨頭 保留經典工藝

另一個我比較欣賞的大概是William Grant & Sons，自1887年Glenfiddich酒廠始創初期已是由一家人合力打造和經營這個品牌，到1892年建立另一品牌The Balvenie的時侯，創辦人更是把心一橫將自己家族的大宅改建為酒廠。集團發展至今，已是當地最大規模的家族式經營蒸餾集團，更是佔全蘇格蘭威士忌市場佔有率近一成的巨頭。着重傳統工藝的他們亦盡力用到最經典的生產工序，例如自家培植大麥、地板發麥、專人維護蒸餾器及木桶，都是很多其他品牌沒保留下來的技藝。

更令人驚訝的，是酒廠源遠流長的傳承，不單擁有為The Balvenie服務超過50年、獲英女王親自授勳的大師David Stewart MBE，連廠內工作的其他匠人也是老而不退。即使挾着高齡仍熱中在酒廠指導後輩，其中很多人甚至在同一崗位上工作超過數十年，當真是one life one career。所以若你在酒廠的訪問或宣傳片段中看到一群老人家介紹威士忌時，也不用感到太過驚訝。

一家五口同心經營 煙熏味受關注

就算是年紀比較小的一些新酒廠，也有一家人齊心協力的例子，像Islay區酒廠Kilchoman就是其中之一。原本從事裝瓶事業的Anthony Wills，一心建立起一個農莊式的迷你蒸餾廠，2005年和妻子Kathy一起建立了這個品牌。Anthony主要負責威士忌的生產，太太則管理酒廠參觀中心的營運，而他們的3個兒子亦在酒廠成立不久後陸續加入，擔當宣傳和銷售等角色，算是業內相當罕見一整家人共同經營的酒廠。雖說規模相當小，但其中卻保留了不少對復古和人手工藝的堅持，故品牌建立了10多年已獲得不少愛好煙熏味飲家的關注；更難能可貴的是，從平常工作或訪問中可以見到他們家中每一個成員都是非常熱愛威士忌，難怪可以這麼快就做得有聲有色。

或許對大部分人來說，要和家人一起發展一份事業可能是怎樣想都不太可能，但我想至少可以把喜愛威士忌這一嗜好共同分享，為大家打開更多不同的話題吧。雖然父親節剛過，大家也可以和自己的爸爸或兒子一起喝一杯，拉近彼此的距離。

●Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com