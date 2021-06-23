鏤空機芯 一覽無遺 玫瑰金併深藍 溫暖包圍優雅

Polo系列是Piaget今年的主打，共推出4款全新版本Polo Skeleton腕表，配搭18K金表殼。玫瑰金版本及配搭鑲鑽表圈的白金款式將於今年9月推出，另外兩款全鑲鑽腕表則已率先登場。表殼及機芯綴有多達573顆明亮式切割及長方形切割鑽石。

腕表採用鏤空表盤設計，製表師將原本已經極為纖薄的2.4毫米厚自動上鏈機芯進一步簡化，讓機芯零件成為矚目焦點，將通常只有製表工匠才看到的迷人機械帶到幕前。品牌早在約50年前已開始製作鏤空腕表，吸引不少名人的喜愛，例如經常佩戴品牌鏤空機芯鑲鑽腕表演出的傳奇爵士樂小號大師Miles Davis。在新表上，腕表設計工程師選用與機械結構一體成型的偏心擺陀，確保不會遮掩機芯其他零件，令機芯一覽無遺。

黃金表殼的設計百搭，能配襯日夜不同場合造型。腕表直徑42毫米，厚度只有6.5毫米，圓形表圈圍攏枕形水晶玻璃表鏡，是Polo系列的標誌外形。機芯的優雅深藍主調，與溫暖的玫瑰金表殼成對比，襯以可輕易自行替換的藍色短吻鱷魚皮表帶。另一白金表款則配以璀璨鑲鑽表圈，表圈56顆寶石共重1.59卡。

鏤空機芯鑲鑽 難上加難

Polo Skeleton腕表系列高級珠寶腕表同樣用上白金表殼，外沿鑲嵌不少於148顆明亮式切割及132顆長方形切割美鑽，當中的鏤空機芯由原本的1200S換上1200D1款式，S和D分別代表鏤空（skeleton）和鑽石（diamond），單是機芯上已鑲嵌多達292顆明亮式切割鑽石及11顆明亮式切割藍寶石。事實上Piaget是少數能將鑽石鑲嵌於機芯的製表品牌，在鑲鑽自動纖薄機芯方面更是無人能及，擁有世上最纖薄鑲鑽鏤空機芯的紀錄。Polo Skeleton高級珠寶腕表僅厚7.99毫米，表冠及灰色短吻鱷魚皮表帶的白金扣分別鑲嵌一顆玫瑰式切割及6顆長方形切割鑽石。腕表另備有鋪鑲184顆長方形切割及1258顆明亮式切割鑽石的表鏈，共重15.6卡。

品牌除了有近150年製表歷史，在近60年亦積極發展珠寶領域，例如Polo Skeleton高級珠寶腕表便由Ateliers de l'Extraordinaire工坊製作。在金質超薄機芯的微細組件鑲嵌鑽石非常困難，部分零件因為體積細小，在鑲嵌寶石時容易變形，鑲嵌1200D1機芯的鑽石便需耗時4天，而表殼部分則花上11天。

全球最薄表換綠色新裝

現時全球最薄、只有2毫米厚的機械腕表Altiplano Ultimate Concept在去年日內瓦高級鍾表大賞（GPHG）上獲得「金指針大獎」，品牌今年特別推出綠色特別版腕表，其表橋、螺絲、指標和表盤均為墨綠色，並配搭同色系鱷魚皮表帶。層次豐富的綠色細節令人聯想到品牌廠房在瑞士汝拉地區周邊山丘與田野的夏日景象，機芯主機板上亦刻有「1874」字樣，代表公司成立的年份。品牌目前只有一位製表大師能夠製作此表，製表師直接將機芯基板裝配於表殼上，表底為一塊0.12毫米的鈷基合金。其餘零件尺寸亦經過大幅調整，齒輪從傳統的0.2毫米減少至0.12毫米，藍寶石玻璃則縮薄80%，厚度為0.2毫米。主發條盒免去了發條盒外殼與發條盒蓋，直接安裝於腕表框架的陶瓷滾珠軸承上，為腕表提供45小時的動力儲備。

Altiplano系列今年亦推出Origin 35mm腕表，是系列首枚直徑35毫米腕表，搭載501P自動上鏈機芯，除了簡潔玫瑰金表殼，亦有表圈鑲嵌76顆明亮切割鑽石的玫瑰金或白金款式。銀色表盤的8時時標下，刻有Altiplano字樣。玫瑰金款腕表配有可快速替換的紅色鱷魚皮帶，白金款則配有亮藍色表帶。適中的尺寸男女皆宜。

彩色寶石 表圈上的彩虹

相比原本為男士而設的Polo和Altiplano系列，Limelight Gala系列是特別為女士而設的腕表。腕表在1970年代面世，用上不對稱的表耳外形，即使面世近半世紀，仍然因其獨樹一格的整合表殼、表鏈及鑲嵌寶石的表耳設計，令人一見難忘。Salvador Dali、Jackie Kennedy、Elizabeth Taylor、Andy Warhol等藝術家、明星名人，都是系列的粉絲。今年品牌推出藍、黃及粉紅3款新色的限量Limelight Gala腕表，代表清晨、正午和黃昏時的顏色。每件作品透過彩色藍寶石及鑽石展現出流動的漸變色彩，各限量18枚。柔軟的18K白金鏈帶上裝飾着「宮廷式雕刻」（Palace Décor），每條表鏈需加工8小時才能完成。

Limelight Gala另外亦有推出高級珠寶款式，High Jewellery Black Opal黑色蛋白石腕表用上澳洲的黑色蛋白石，配搭91顆明亮式切割鑽石（總重約5.52卡）和83顆欖尖形切割祖母綠（總重約8.18卡）。Precious Rainbow款則是此系列首次推出的彩虹表圈設計，以37顆彩色的藍寶石（總重約7.9卡）圍繞表圈，結合品牌腕表和珠寶的雙重工藝。

●查詢：2530 2188

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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