親子筆陣．網樂天地：成也壓力 敗也壓力

一個9歲的女小球員剛輸了首輪賽事，一臉懊惱地步出球場，眼見身邊的朋友自開賽以來都各自打開勝利之門，自己卻一直沉於谷底，縱使在疫情期間，她也有艱苦鍛煉體能，然而付出的努力與汗水，卻好像得不到回報，換來的，就只有失望與沮喪。

賽事被列為1號種子的她，賽前備受注目，可惜賽果未如理想，賽後她坦言是因為感到有壓力。這也是大人的錯，基於榮耀和感到有優勢的心態，家長與教練在賽前經常提醒她1號種子的身分。理論上，種子球手可在賽事的早段避開所有排名較高的選手，直至晉級到較後階段，才會遇上實力強橫的對手，這確實是優勢。不過，對於一個9歲的小女孩卻不是這樣想，1號種子的身分對她來說只有壓力，沒有實質的優勢或為她增添額外的自信，她反而擔心如果臨場表現不佳，會顏面掃地。

摒棄賽前計算 「玩」出勝券

賽後教練和家長檢討後，知道之前的做法不對，於是決定痛定思痛重新出發，並還原基本步，找回初心。當初小妹妹是因為貪「玩」所以接觸網球，是「玩」令她認真，「玩」令她有進步，以致可在球場有所發揮並取得勝利。由於賽事設有遺材賽（即第一場落敗的球手可跌落下線繼續比賽），我們遂以「玩」的策略去應對，讓她抱着去「玩」的心態應付遺材賽。

所謂「玩」的方案，是不作太多的賽事分析、陳述或計劃，不說對手是誰，也不說排名，「玩」得好她自然過關。小妹妹果然如釋重負，在球場揮灑自如，攻守兼備，更打出前所未有的氣勢，即使遺材賽第二三圈都面對實力頑強的對手，她都一一過關斬將，最後還奪得冠軍。

雖然只是遺材賽的冠軍，但可算是小小的鼓勵，令她重拾自信，不單把平日練習的策略應用出來，也戰勝了臨場壓力，這些意外的收穫，更勝小小的獎牌。今次「封口」行動之所以大收成效，是因為減輕了小朋友不必要的壓力，讓她可專心打好比賽。也許比賽本身就是一種遊戲，以「玩」的心態投入其中，摒棄無謂的比較和計算，「玩」好每一分，反而可「玩」出勝券，豈不是一舉兩得嗎？

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第351期]