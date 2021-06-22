華德物語：德國疫苗接種步伐慢

德國寶寶出生起已自己睡

在德國，小寶寶由出生起就自己睡，他們有自己的房間，不得不說，德國文化培養獨立自主的能力相當到位，我都被這社會壓力逼着放手了， 看着哭鬧的寶貝我當然下意識想抱，不如又抱着入睡吧？但華德爸用事實證明孩子能睡好，他說完晚安後就離開房間讓孩子自行入睡，我便開始反省，然後調節自己的黏性，及早放手，對我、對孩子都是成長的重要一課。

疫情反覆 不想送孩子回校

然而，我的「放手」只限於讓他們自行入睡，暫時我還是不想送他們回幼稚園，但考慮到哥哥8月就升小學了，我的心情真的很忐忑，因為德國的新增感染人數反覆，而疫苗接種率更是發達國家之中的低效率。綜觀世界各地的疫苗接種率，以色列已超過五成人口接種疫苗，在發生最新以巴衝突之前，德國新聞報道都在講述當地已恢復尋常消費、餐飲、娛樂活動等，羡煞各國。及至英美兩國也位列前茅，為世界示範疫苗接種的信心和威力。德國的接種率到5月底為止只到人口的百分之十五，真的被比下去了。

不過，德國也會不斷學習他國有效的方針，比如不再輕言封城，就算新增數字超標，也按地方情况而有不同措施，盡量令經濟恢復運作。上年的官方資料顯示，華德爸媽這類非緊急人士，大約2021年12月前可以分配到疫苗，到了今天，德國總理發話希望6月時讓所有人能自行向所屬地區衛生部門申請，當然不代表大眾能即時全面接種，但起碼不會因年齡和工種而限制接種的速度。這樣的變通，也是國人樂見的！

「香港人是幸福的」

我曾經問過在香港的朋友會否接種疫苗，他們大多審慎，如非必要都不想多捱一針。我只能說，香港人是幸福的，由疫情開始至今，香港全民皆兵，自動自覺防疫，讓大家覺得打不打疫苗都不大影響。而德國，每天仍有近百人因感染而過世，歐洲的目標是在暑假前達到七成人口免疫，眼看餘下日子不多，歐洲的戰場仍然是場硬仗。

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第351期]