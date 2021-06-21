三人談：及早培育後起之秀 輕鬆離場

溫：溫成顯 馬：馬傑偉 梁：梁萬福

馬：記得我老婆說，你退任前做了很多安排，還找了接班人。

發掘強項 安排合適崗位

溫：我相信這工作不是屬於我，我只是被empower，所以我有責任去mentor、build up其他人。我很早就開設內部mentorship計劃，新同事入職，我會跟他3年，每半年和他個別聊一次，發掘他的強項，了解他想發展的方向，為他安排崗位。甚至帶着他和我一同開會，做project，見記者，他們會開心，覺得被重視。而當你與同事一起找尋共同的vision，發展自然會來；相反，沒有新vision，原有問題就會不斷擴大。

現時接班的同事，不是我刻意篩選。總之覺得那人有熱情、有動力、夠堅持，就慢慢叫他負責這樣，負責那樣，讓他出出場，慢慢地很多工作都不用我處理。

馬：這想法不是太多人有。每個不同崗位，就像為社會做事的facilitator，不是你own的東西。如果退休時不捨得，不肯分權，還想一直黏着舊崗位，就很大鑊。

溫：別人常問我捨不捨得。奇怪的是，我走時真的沒有不捨得，因為我覺得，當走的路我已經走過了。

「唔成長就死㗎喇」

馬：另一方面，你50歲後意識到要繼續進步，好多人覺得自己已做夠，退休想歎世界，但不進則退。其實人到死那天，也應該要繼續成長。

溫：唔成長就死㗎喇。與退休有關的理論中，有一條叫disengagement theory，即退休後與旁人或社會抽離，什麼也不參與，獨自一人，愈抽離便愈少與外界聯繫。像我外父，拿着報紙天天周街去，走到中港碼頭坐吓瞓吓，我覺得好慘。

梁：有一半人退休是這樣的，或去飲飲食食，去會所打躉。

馬：大快活、大家樂很多，大家坐着打牙骱。

溫：倒有些人好積極做義工，剛講完一個義工配對的講座，入學校幫助有特殊教育需要的小學生。70至80個義工在場，全部是退休人士，他們都好有動力，好想自己進步。