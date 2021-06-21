醫賢心事：害怕自己「做錯事」

「強迫思想」困擾 焦慮無助

這些重複出現、對於患者來說是莫名其妙的思想，使患者焦慮，亦可能會用不同的方法去避免他害怕的「錯事」發生。我們稱這些思想為「強迫思想」，是強迫症的徵狀。

這些思想有些時候會跟性、暴力等有關。患者心裏感到十分尷尬、害怕，不明白自己為什麼會有這些「不應該」的思想不停在腦海出現，覺得自己快要發瘋。但因為這些思想太尷尬，他們都不敢跟別人提起，強行自己面對。

重複做相應「安全行為」

強迫症其實是情緒病。就像其他情緒病一樣，跟壓力、性格等有關。「強迫思想」除了性、暴力等主題外，其他常見主題可以是害怕細菌、害怕沒有把門關好、害怕文件次序搞亂等。患者可能會因為這些擔憂而做出一些相應「安全行為」，例如不停洗手、不停檢查門鎖、不停檢查文件次序等。這些思想使患者焦慮，而在做出這些安全行為後，雖會暫時放心下來，但這些強迫思想很快又再次出現，患者又再一次做出安全行為，困擾一直重複下去。

像其他情緒病一樣，如果你有以上的困擾，其實並不孤獨。在香港，情緒病十分普遍，經過治療後生活便不會再被這些莫名的思想困擾。

文：何浩賢（精神科專科醫生）