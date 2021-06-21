肌肉持續收縮致微小創傷 運動痠痛 伸展好過食藥

不過，未搞清楚是良性的運動後痠痛，還是創傷導致的疼痛，胡亂服止痛藥，新傷加上舊患，要完全復元便難上加難。

大家應該都試過，當做完劇烈運動後，第二天起牀時周身肌肉痠痛。這情况稱為延遲性肌肉痠痛（delayed onset muscle soreness，DOMS），多於運動後12小時開始發生，並於第24至72小時最嚴重，大多數痠痛會於3至5天後紓緩。

乳酸「含冤」 發炎介質是真兇

以往一直相信，DOMS是因為運動後代謝物乳酸（lactate）積聚所致，但近年研究已指出真正成因並非乳酸，而是身體自然修復的良性情况。當我們做運動時，肌肉組織持續和強力收縮會引致形形色色微小創傷（micro-trauma），身體在修復過程中會經過炎症過程（inflammation phase），過程中釋放大量發炎介質（inflammatory mediators），這些介質一方面會促進細胞組織修復，另一方面也會引致疼痛感覺。這正正是DOMS的主要成因。

適當休息後復元 肌肉更強

一般來說，DOMS毋須任何藥物治療，只要有適當休息便會完全復元，而肌肉經過修復後，會變得更強壯。要改善DOMS的負面影響，大家十分重視運動前的熱身（warm-up），但其實運動後的紓緩（cool-down）同樣重要。簡單伸展可以有效地緩解肌肉繃緊，令肌肉更柔軟，並且促進血液供應，帶走在劇烈運動時所積聚的新陳代謝物，這些方法都有效促進肌肉復元。

但是，對於部分職業運動員而言，DOMS的持續痠痛或會影響訓練計劃和表現，要如何減少痠痛對運動訓練帶來的影響成了重要課題。主要方法還是從運動計劃編排着手，包括交叉訓練，在保持運動量之餘又可以令各組肌肉得到休息復元。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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