吾生有杏：院長醫生周記（154）:胃藥治不好的胃痛（下）

上期我提及「腦腸軸線」（brain gut axis）出現問題，是導致胃部不適的源頭。我們的大腦與腸胃緊緊相連，每分每秒都有大量信息，經神經系統上下往來這兩個器官。因為大腦及消化系統彼此互相影響，而腸胃擁有超過1億個神經元（neuron）及30多種腦神經傳遞物質（neurotransmitter），比脊髓神經更複雜，所以腸胃是人體的第二個大腦，假如這「兩兄弟」不協調的話，我們的身體便會產生很多腸胃及情緒上的不適。

大腦扭曲腸胃信息 過度反應

在正常情况下，大腦不會讓我們察覺到從腸胃接收的過億個信息，使我們樂得清靜，正如我們平日不會留意到自己正在呼吸及心跳的道理一樣。可是腦腸軸線有問題的人，這個保護功能因種種緣故失效。沒有這個生理「關閘」，過多不必要的腸胃信息便湧上大腦，同時間我們的大腦把來自腸胃的信息扭曲，令我們感到很多難以解釋的徵狀。有時候大腦對這些信息作出過度反應，引致我們的腸胃出現異常的蠕動。所以大腦及消化系統的不正常互動才是腸胃功能失調的主要原因。

胃炎胃酸成「代罪羔羊」

正因這些徵狀是源於腦神經傳遞物質的傳送、接收及分析出現了問題，所以利用內窺鏡、影像掃描或病菌培植，往往都找不出真正的問題根源。但是為了找一個較容易向病人解釋的理由，於是「胃炎」、「胃抽筋」、「胃酸過多」、「感冒菌入腸」等似是而非的名稱便經常被濫用，成為腸胃不適成因的「代罪羔羊」。既然腸胃不適的原因跟胃酸或發炎無關，所以常用的胃藥包括胃酸抑制劑、化胃氣藥、抗生素等往往沒有明顯作用。

精神科藥物可醫「胃痛」？

雖然現今醫學還沒有成功研發針對腦腸軸線的藥物，但不少研究指出某些腦神經及精神科藥物可以終止腦腸軸線失衡的惡性循環，減少不必要信息的接收及信息扭曲。可是這些藥物必須經醫生小心評估後，因應每個病人的情况使用。不是每個病人對同樣的治療都有相同的效果，一些藥物對病人甲十分見效，但用在病人乙身上卻可以引起副作用，醫治腸胃功能失調極需要個人化的治療。

愈來愈多現代科研指出，腸道微生態是腦腸軸線的關鍵，利用總體基因體學（metagenomics）及代謝組學（metabolomics），發掘掌管健康及疾病的微生物標記（microbiome signatures）或代謝物（metabolites）是未來醫學發展的新領域。

文：陳家亮

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