擊退接種後不適 中醫：按穴止痛 西醫：食藥睇時機

正長期服用中藥或西藥的人士，接種前後應否先停藥？中藥會否影響疫苗效果？打針前應否服止痛藥「打底」？接種後出現免疫反應，又可否自行服用成藥紓緩？

發燒頭痛疲倦 宜先停中藥處理徵狀

新冠疫苗與中藥會否相冲？同時擁有註冊中、西醫資格的蘇子謙指出，一般來說，與抑制免疫系統有關的藥物，最有可能與疫苗「撞藥」。當免疫系統受抑制，或影響產生抗體的成效。在中醫角度，中藥雷公藤有免疫抑制作用，現時較少使用；暫時未見其他中藥會阻斷疫苗激活免疫系統過程。

他續指，不少人長期服用中藥，不論是為治療長期病患、皮膚病或癌症等，若打算接種疫苗，均毋須暫停正在服用的中藥。另一方面，亦毋須刻意服用其他中藥「打底」，從而減少免疫反應。惟他提醒，若接種疫苗後出現免疫反應，如發燒、頭痛、疲倦等，則先停用正服用的中藥，待反應消失，身體回復以往狀態才繼續用藥，或服用新的中藥，「就好像平日有重感冒，中醫都會建議停藥，先處理好感冒，才繼續服原來的中藥一樣」。

註冊中醫潘咨遐則表示，暫時未有任何臨牀數據或文獻顯示，不可在接種疫苗期間服用中藥，不過為安全起見，她一般建議病人在接種疫苗後，如打流感針後停服中藥24小時。如擔心停藥會影響原來的病情，建議先將病情控制在穩定狀態後才接種疫苗。

針後1 周內避食辛辣或海鮮

她續指，很多人擔心疫苗副作用，建議接種前先調理好身體，減少吃煎炸食物，保持睡眠充足；接種後1至2日多休息，並在1周內應避免進食辛辣刺激食物或海鮮。她特別提醒，部分女士月經時會有痛經、腹瀉、眩暈等徵狀，建議可安排在經期完結後才接種。

接種後若出現肌肉痛、疲倦、頭痛、發燒等免疫反應，自行服用成藥紓緩，是否安全？蘇子謙分享自己接種疫苗的經驗，接種後有頭痛、發燒等徵狀，先食撲熱息痛（paracetamol），但未見好轉；後來為自己把脈，發現脈象與患風寒感冒相似，最終靠飲葛根湯紓緩免疫反應。

服中成藥1、2次 徵狀未減快求醫

他指出，接種疫苗後部分免疫反應與感冒類近，若反應輕微，可嘗試服用對應的中成藥，如有頭痛、頸痛及發燒，可用葛根湯紓緩；若是上吐下瀉，徵狀似腸胃型感冒，就可以用藿香正氣水處理。惟他提醒，中醫講求「辨證論治」，要視乎病人徵狀、脈象用藥，一般人自行用藥「有可能吃錯」，如發現服用中成藥1、2次後，徵狀仍未見減退甚至惡化，應盡快求醫。如想在接種後以中藥處理免疫反應，較好的做法是直接找中醫對症下藥。

頭痛揉風池、率谷 嘔吐按內關

另外，如接種疫苗後有輕微頭痛、作嘔等反應，亦可揉按穴位紓緩不適。蘇子謙教路，如感頭痛，可按位於頸部與頭部間的風池穴，或耳尖對上、頭部兩側的率谷穴；若有嘔吐、腸胃不適，可按手腕橫紋上2寸的內關穴。有需要時揉按15分鐘，或待情况好轉便可停止。

不宜食藥「打底」 有反應才服

人到中年，不少人因為「三高」要長期服用降血壓、降血脂或降血糖藥，若考慮接種疫苗，是否要停藥？薄血丸又會否令針口流血不止？為安全起見，接種疫苗前需否準備「平安藥」傍身？由家庭醫生林永和解答疑問。

未有研究指疫苗「撞」西藥

問：長期服西藥的病人，接種疫苗前後應否停藥？疫苗會否「撞藥」？

林：暫時未見有研究指新冠疫苗與西藥有「撞藥」問題。病人如正長期服用醫生處方的藥物，例如控制「三高」，即血壓、血糖及膽固醇的藥物，或使用類固醇噴劑，又或其他用於治療慢性疾病的藥物，包括乙肝抗病毒藥，甚至避孕藥等，亦可如常使用，毋須刻意停藥或減藥。

不少需長期服用抗凝血藥物，如薄血丸、阿士匹靈的病人擔心，以肌肉注射方式接種疫苗會有流血不止的情况。其實只要在接種後，用手輕按針口約5分鐘，已可減少過量出血或傷口腫瘀的問題，毋須在接種前後自行停藥。如有疑問，打針前可先向醫生查詢。

值得一提的是，若有免疫系統疾病，如類風濕關節炎，需服用生物製劑；或正接受標靶治療、化療的癌症病人，接種疫苗的效益一般大於風險。建議先找醫生評估病情是否適合接種疫苗及需否停藥。千萬不要自行停藥或減藥，以免影響病情。

亂停藥減藥 恐影響本身病情

問：正在服用調節免疫系統藥物的病人，接種前應否停藥數天，以提升疫苗效率？

林：這是一個謬誤，停用調節免疫系統藥物1至2天，未必可改變免疫系統，故不建議隨便停藥，以免弄巧反拙。如有疑問，應先請教醫生。

問：網上有人建議，接種疫苗前要服止痛藥「打底」，減少免疫反應？

林：接種新冠疫苗常見免疫反應是頭痛、肌肉痛、疲倦、發燒等，建議應待「有反應時才服藥」。如先服藥「打底」，擔心未能準確地配合免疫反應出現時間，再次服藥可能令體內藥物劑量過多。

針後4小時內過敏宜求醫

問：接種新冠疫苗前，是否需要向家庭醫生取「平安藥」傍身？

林：毋須特地向家庭醫生取「平安藥」。接種後若出現輕微副作用，如頭痛、發燒，或一些與感冒相似反應，可服用西成藥如撲熱息痛或感冒藥紓緩不適。

如接種後4小時內出現蕁麻疹、皮膚痕癢、紅疹、嘴唇腫等過敏反應，應諮詢醫生，確認是否對疫苗成分過敏，作治療及跟進。至於接種後4小時以上才出現以上敏感反應，可先服用治療過敏的成藥紓緩。一般而言，只要多休息，副作用會在1至2日內消失。惟若發現有嚴重不適，如手腳無力、面癱，或免疫反應出現逾2日未有減退，應及早求醫。

文：姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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