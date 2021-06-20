ways of seeing：觸摸自己身體 撫平性暴力創傷

在6月初的體祭活動中，Nujande與體模社舉行了一場以「開放身體與保護自己」為題的講座，體模社創辦人小丁指，因反應熱烈，希望做多些準備，回應參加者提出的一些問題，因此在下月6日將會再舉辦一場。

Nujande原本希望透過開放身體，說明在心靈層面認識自我的重要性，「開放身體是誠實面對自己身體的欲望、性的欲望，是面對自己的態度」，在分享過程中，發現參加者重視了解欲望這一環，因此在第二場講座中會再補充一些這方面的內容。她認為性慾可以源於對自己身體的欲望，「有些女生拍一些性感照片，也是因為對自己產生性慾，根本不在乎別人的想法」，或者愛拍肌肉照片的男生也是如此。

從溫柔文字 學擁抱自己

因裸身而「重生」的Nujande，把名字「Jane」置於「Nude」之間。4年前經歷性暴力事件曾讓她一蹶不振，在機緣巧合下成為人體模特兒，裸體讓她衝破了社會、文化上的一些既定框架，獲得自由和勇氣，逐漸對身體、身心學議題感興趣，在閱讀、舞蹈中得到力量。她說在初次撫摸自己的練習中，把全身感受專注在觸感上，沒想到會哭成淚人。和身體對話、向子宮道歉，雙手的觸覺撫平了一些心靈上的傷疤。

「觸覺可能是

身體最深刻的記憶，

我的身體記憶着

有觸覺私密經驗的身體，

那身體的細節，很難消失。」——《身體記憶52講》蔣勳

在講座中，她與參加者分享台灣美學家蔣勳的著作《身體記憶52講》，「他認同不完美的美」，書中由作家的經驗延伸至身體的各種感受和美學，包容多元的美，Nujande覺得蔣勳「發現美的地方在於相遇的過程」，「如十指緊扣是可以牽手、可以分手，是一種表現離和合的美」，她對作者說的擁抱自己很有共鳴。因其文字溫柔，在閱讀時有被安慰的感覺，「香港人習慣說話很直率、刻薄，就算對自己也是這樣」。她在自責的漩渦中抓着溫柔這個救生圈，也希望自己的文字能把溫柔傳遞開去，因此在Instagram上默默筆耕，「世界已有很多苦難，要學會疼愛自己、對自己好一點」。Nujande被蔣勳的文字吸引，亦因其美學攙雜一些佛學觀念。另一本對她影響甚深的書籍，是一行禪師的《和好》，教會她與「內在小孩」對話，「內在小孩是指過去受傷害的自己」，透過與過去的經歷和好，療癒內心的傷口。

Nujande在參加一些肢體、即興舞蹈的工作坊，在跳舞中找到發泄身體負能量的出口，除此之外，憶起與一些智力障礙的學員共舞，「大家身體都是平等的」，在表演過程中感受到他們的勇氣。她覺得香港人在舒展身體方面很拘謹，未來想舉辦一些與肢體、舞蹈有關的工作坊。這種肢體僵硬或來自對身體的羞恥感，Nujande認為羞恥感可以蓋過一切情緒，是一種本能反應，而通過羞恥感可以讓人了解自己不完美的一面。

開放與保護 訂清晰界線

「在開放身體同時，要訂下一些界線保護自己」，大眾對身體的看法很保守，會覺得裸體是顯露脆弱的一面，Nujande認為保護自己是面向社會、文化層面，「保護自己是尊重自己的價值，尊重自己的欲望，是誠實面對自己的一部分，與開放身體像是一個循環」，誠實表達身體上的不愉快，自己訂的界線愈清晰，愈能減少性騷擾、性暴力的情况發生。

對她來說，由世俗眼中的「受害者」變成「研究者」，通過大量閱讀關於心理學、情緒、身體、性別主義的書籍，明白到要擴闊眼界，轉換思考的方式，把一些外在的枷鎖除去，明白到事情的責任不在自己身上，Nujande一步一步靠着自己走出陰霾。眼前的她，如此堅強。Nujande說她以前不是這樣，會表現得膽小懦弱，原來是經過不斷練習，「要學會說不」。雖然未能完全抹去不安和恐懼，但她不懼怕挑戰自己的底線，像是開放身體，或反覆訴說克服性暴力經歷的過程，每踏前一步都是一種勇氣的表現，證明自己做到，有種成就感。她希望有着同樣經歷的女生，都能找到一些面對自己的方法。

我們在經歷不如意時，總想從旁人身上得到安慰，但總是事與願違，哪怕是最親密的人，有些會與你「鬥苦」，認為你比很多人幸運，沒有資格不快樂；有些總愛馬後炮，認為你當下或事後沒有怎樣做，不是一個「完美的受害人」，是自討苦吃。其實每個人可掌握的資源，就如Nujande所說，「是自己的身體」，改變一些思考方式，從善待自己身體換取的力量，比乞求別人的關注和同情，都來得更強大，更有力。

體祭 Body Fest 2021 身體自主研習班

地點：灣仔富德樓14樓ACO書店

費用：自由定價（收入全數支付講者及場地費用）

‧「女性主義入門」講座

講者：小風

日期：6月22日（周二）

時間：晚上8時至10時

報名：bit.ly/2S8jA2i

‧「開放身體與保護自己」講座

講者：性暴力研究者Nujande

日期：7月6日（周二）

時間：晚上8:00至10:00

報名：bit.ly/3vCa2KG

【體祭系列二】

文˙ 呂晞頌

{ 圖 }呂晞頌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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