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2021年6月20日星期日
星期日生活
{電影審查研究達人}吳國坤 禁忌愈多，壓抑愈深，愈能刺激創作
傳媒這一塊
清空儲物櫃，也打開了媒體「積非成是」的一扇門
不是太空艙
什麼人訪問什麼人：燃點兩代影人的火種——與陳果、陳健朗的一席飯
周日話題：基建自肥企画：基本工程儲備基金的兩個不同版本
行政權流失故事系列：政府功能公司化令行政權迷失——機場管理局案例
阿貓阿狗：#111 飛蟻
圖文城市
七情上面：年輕人加油 致MIRROR、Billie Eilish、Naomi Osaka
開門讀書：店長筆記
同場加映：孩子的常識與通識
十二因緣：俱往矣
movie chic movie style：惡與他們的距離（港版）
甜蜜的復仇：原地空轉
家明雜感：《幻夢成真》始終一生在心內逗留
影片簡評
咩世界：第197期 ／送信
漫畫連載：That City那城 Vol. 51
星期日文學‧「生命說」：謹以少年人之手，書寫年長者的心
讀食時光：周打魚湯 其實不是湯
盤中食事：韓國端午吃艾草餅 與屈原無關
見字抄經：聽歌講佛——人在娑婆，狂不由己？
ways of seeing：觸摸自己身體 撫平性暴力創傷
多角度睇相 拉闊對身體的視覺閱讀
未來城市：社會學者看MIRROR、ERROR 兩台發展又係咩料？
影片簡評
【明報專訊】《狂舞紐約》 IIA
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{電影審查研究達人}吳國坤 禁忌愈多，壓抑愈深，愈能刺激創作
傳媒這一塊
清空儲物櫃，也打開了媒體「積非成是」的一扇門
不是太空艙
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七情上面：年輕人加油 致MIRROR、Billie Eilish、Naomi Osaka
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同場加映：孩子的常識與通識
十二因緣：俱往矣
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甜蜜的復仇：原地空轉
家明雜感：《幻夢成真》始終一生在心內逗留
影片簡評
咩世界：第197期 ／送信
漫畫連載：That City那城 Vol. 51
星期日文學‧「生命說」：謹以少年人之手，書寫年長者的心
讀食時光：周打魚湯 其實不是湯
盤中食事：韓國端午吃艾草餅 與屈原無關
見字抄經：聽歌講佛——人在娑婆，狂不由己？
ways of seeing：觸摸自己身體 撫平性暴力創傷
多角度睇相 拉闊對身體的視覺閱讀
未來城市：社會學者看MIRROR、ERROR 兩台發展又係咩料？
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