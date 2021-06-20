什麼人訪問什麼人：燃點兩代影人的火種——與陳果、陳健朗的一席飯

適逢陳健朗導演的首部劇情長片《手捲煙》最近上映，其退伍華籍英兵的設定，乃至戲中那股不甘後人的破格銳氣，着實與《去》片有不少對讀之處。是以，豐美股肥希望藉此良機，以「keepers of the flame」為題，於6月26日（六），在兆基創意書院放映室，重映《去年煙花特別多》。其時既放35mm菲林拷貝，也有陳果和陳健朗兩代影人的對談，細說他們心裏的電影火種是如何流傳而不滅。

有見及此，我們上星期一先找來阿果和阿朗在東寶小館吃頓飯，為周六的放映跟對談熱一熱身。我們邊吃飯邊聽阿果、阿朗的對話，一聊起來都是率性隨心，粗口橫飛的同時卻流露着他倆對電影創作的熱忱和信念。當然不得不提的是，連國際大明星也來幫襯的東寶小館，正是由有份參演《去年煙花特別多》的露比、拉鏈主理。

離唔開個錢字

無論是小型獨立製作，抑或商業大片，拍電影就得要錢——這個錢字無時無刻都在折騰着每位電影創作者。阿果、阿朗一坐下來，談的便是票房、成本、戲到底要不要賠錢、如何尋找下一齣戲的資金，更聊到把放映版權賣到上飛機（可惜疫情下，少了這個額外取回拍攝成本的機會）。

而阿果對阿朗直言，《手捲煙》的票房正正是他的「考試位」。雖然阿朗言談間也不太肯定《手捲煙》能否過到這個「考試位」，但阿果說：「你呢部戲唔會蝕㗎啦，你點都有錢袋。首部通常都有錢袋，首部都賠就唔×使拍。」話裏說的雖是錢，其實也是阿果給予阿朗和《手捲煙》的一份信心和肯定。

一提到錢，話題自然會牽涉到大陸市場。但阿果補充道：「反而大陸有好多導演好open，佢哋𠵱家掌握晒拍主流戲嗰啲竅門。」談到此，阿果和阿朗都或多或少有種艷羨，皆因大陸拍戲「景又多、資源又多」。尤其當兩位導演需要更多資金去執行某些創作計劃時，沒有大陸資金便會教他們慨嘆「有時真係好難」。不過，阿朗仍強調不會依賴大陸市場，而是要展望國際，串連在日本、台灣、東南亞的投資方來開發新的計劃。阿果則表示：「無所謂㗎，人哋制咪得囉。但有啲人好貪，會問做埋大陸得唔得。」

藝術定商業拍法？

當拉鏈端來一盤盤的熱炒美食，我們的話題便回到《去年煙花特別多》上。阿果說，該片用了400萬拍成，更說這個製作費「當時嚟講係雞嘅」。阿果更透露，《去》片本來會以商業做法般起用明星，打算找劉德華、劉青雲當主角，但此做法無可避免在成本上「一闊三大」而告吹。又因為沒有大明星的參與，阿果瞄一瞄在旁的拉鏈說：「佢哋唔做咪搵素人做，咁呢啲×樣咪有機會做囉！」不難想像，若《去》片以明星陣容拍攝，整齣戲的質感會很不一樣。

又因為阿果拍完《香港製造》剩下不少菲林，他便一股衝勁想去拍九七回歸的種種大事件。「拍乜×嘢，唔知，總之拍×咗先。但唔係拍documentary，而係拍個有關係位嘅東西。跟住就叫阿Sam（李燦森），你行嚟行去啦。阿Sam話：『吓，行嚟行去啊？』『係啊，唔知拍乜。』」阿果還解說，當時《香港製造》未上畫，沒有人認得出李燦森。回到戲中，無論是家璇（李燦森飾）在青馬大橋開幕的煙花綻放中行兇，還是張sir（露比飾）與一幫警察在解放軍入城時誤將西瓜當炸彈——因着阿果的衝勁、果斷和執行上的機動力，致使這些情節被賦予一份歷史的重量。

後來《香港製造》入圍盧卡諾影展（Locarno Film Festival），阿果自言受到很大啟發，拓闊對電影創作的視野，尤其是他所謂的「Indie拍法」。對於藝術與商業、主流與非主流的分野與平衡上，阿果認為《去》片是一齣「非主流拍法」但又同時有「商業處理」的電影，而他亦指出《手捲煙》也有相似之處：「所以佢嗰套𠵱家睇到啲影子啊。佢係藝術處理，但其實係商業嘅結構。」當我們追問阿朗，認為《手捲煙》到底是藝術還是商業拍法，「我無咁諗啊……」阿朗話未完，阿果又搶先答道：「𠵱家睇佢唔係諗咁多，統稱呢……又係一個風格問題。」

「趁熱食啦喂！」此時露比端來脆炸南乳豬手，而阿果想了想又說：「所以呢，（兩齣戲）係有分別嘅……佢嗰套沉着啲，我就技巧上所有嘢唔×理。」阿果其後舉例，他和副導演強哥（陳偉強）土炮方法搭出戲中的道具坦克，更說：「你去到現場見到（架坦克）係會唔想拍！」

導演大定攝影大？

對阿果來說，若一齣戲沒有crane shot（升降鏡頭）「係唔似大片」。有次他被《香港製造》的劇照師問起，為何獨立製作也有錢租crane？一提起這件事，阿果便無明火起：「邊條法例話indie唔可以有crane？個shot係我寫劇本時一定要拍嘅！」阿果還很自信地表示：「我自己好清楚要乜嘢shot……攝影師出crane都要問過導演。」

然而，唯一一個沒有問阿果而擅自租了crane去拍攝的，就是替阿果在《三更2之餃子》掌鏡的杜可風。阿果憶述，他拍攝當日遲遲未有用這個crane，直至被副導演追問才半推半就地用。「其實我可以唔用，即係我無落柯打，但係用呢係靚嘅，尤其我用Tele（遠攝鏡頭）拍樓與樓之間嘅上上落落。」此時，露比再為我們上菜，更無心插柳地說了句：「導演啊，隻雞唔好食㗎，係個薑蓉好食㗎咋。」而阿果繼續邊嚼邊說：「所以呢，用唔用crane我好清楚。」

芸芸本地攝影師當中，阿果視杜可風為首屈一指的大師。不過，阿果同時認為：「迷信名牌大師會好大壓力，你稍為唔識嘢，就畀人恰死。」但阿朗對阿果的說法又不盡認同，他認為無論攝影師是「士卒」還是「名牌」，他渴望的還是一次經驗交流：「我哋後生𠵱家嗰一套係咁諗，而你嗰套係咁，原來你咁諗啲鏡頭，咁咪多啲啟發。」阿朗覺得「最多有咩咪嗌交」，而他好像比阿果更享受創作上的火花和碰撞，「原來你係咁諗套戲㗎，又幾得意喎」。兩代影人之間不同的創作態度，或可從此略見一斑。

阿果從用唔用crane，再談到去荷李活拍《鬼上影》（Don't Look Up，2009）的經驗。即使他當時有500萬美元的成本去拍，但一路拍來資源還是不夠，甚至最後只有一次機會用crane。這是因為在美國不能像香港拍戲般「土炮」，而各部門一到埗就先拿錢；阿朗也不忘補充，荷李活拍攝期間一定有餐車跟場，但香港就一定唔要。阿果則打趣說：「香港咁多年來都係無進步嘅，都係食快餐，快×啲食完就開工。」相反，在美國一些拍攝膳食卻會有壽司，而阿果曾一度想節省這些膳食上的支出，但當地工作人員「寧願唔用crane都要食壽司」，因為這對他們來說是「生活質素」。

未幾，我們由「現場邊個話事」這話題，又再回到導演與攝影師間的角力上。阿果說，在北京電影學院，導演系和攝影系尤其會爭拗鏡頭的擺位，以表現各自對藝術的追求。而婁燁曾跟阿果縷述一個故事：當年貝托魯奇開拍《末代皇帝溥儀》時，北影導演系和攝影系學生都去幫忙拍攝。阿果愈說愈興奮：「貝托魯奇揸住個view finder行嚟行去，個攝影師（Vittorio Storaro）喺後面跟嚟跟去。」七情上面的阿果更一人分飾兩角，先扮作貝托魯奇向故宮城牆上的Storaro點了點頭，後再當起向貝托魯奇點頭報以肯定的Storaro。最後，他更聲演當年的北影導演班同學的反應：「嗱，貝托魯奇個×樣話機器咁擺啊！」阿朗亦笑說：「呢個古仔要袋住先。」

我們隨即問及阿朗，他拍《手捲煙》時跟攝影師（劉子健）的合作經驗。阿朗提到，他跟攝影師亦有爭拗，更以戲中廟街唐樓上那個遠距離拉闊推右的鏡頭為例：「佢原本話分兩鏡，佢又好想，我又拗佢唔贏，又唔想傷感情。我就無你（阿果）咁強硬嘅，咁嗰日喺廟街度，我就話發夢見到個鏡頭係咁樣嘅。咁佢咪跟我，唔直接拗嘞。」於此，阿果再說了句公道的話：「去到尾都係講道理啫，你嗰個靚咪用你嗰個。」

導演的變與不變

話到這裏，阿朗亦向阿果吐苦水，說自己下次想嘗試商業以外的路線。這時，阿果又再施展他各打五十大板式的幽默來勉勵他。「咁你都想改變㗎嘛。原來呢個世界呢，你學侯孝賢佢唔使改變㗎，佢食呢一招；咁我哋唔得㗎嘛，唔係呢種人嘛，𠵱家年輕人邊甘寂寞啫？即係當然，呢個（說法）有啱同唔啱，譬如陳凱歌、張藝謀呢啲，本來中國有機會有大師出現，但係為咗搵錢就無咗×大師，係得台灣有大師。」

但很明顯，「大師」一詞對阿果來說不絕對是正面。他的看法是，自侯孝賢成名以來，很多台灣導演都在學他，繼而令台灣電影死寂起來。「𠵱家台灣電影好睇，係因為佢哋抱有自信咁拍番啲唔需要copy人嘅嘢。呢個道理，台灣導演浸咗十年先醒啊！」念茲在茲，阿朗和香港當今一眾新導演，怎會不明白要破舊立新這個顯淺的道理？那麼香港電影未來的十年，又會是一番怎樣的景象？其後阿果再寄語一句：「世界上得一個費里尼、得一個王家衛、一個侯孝賢，你自創一格就得㗎啦。」

正當酒足飯飽之際，阿果提到《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN 》（本片乃阿果和阿朗的首次銀幕合作）上映時被知識分子輕視，而阿果認為《紅VAN》作為一齣商業電影難能可貴的一點，是他盡量把社會議題加入戲中。一談到電影不被理解的感慨，阿果又再聯繫到「回歸三部曲」中，當時對香港未來的種種看法。「所以呢，政治覺醒唔係一般嘅藍領無，而係連知識分子都無，呢個係香港嘅悲哀。所以香港今日變成咁，我一早睇到係咁樣……個悲哀唔係在於一般唔識嘢嘅人，係識嘢嘅人都係咁。」但面對阿果這句話，阿朗依然心態樂觀地說出己見：「我唔分識唔識。係咪有相同睇法嘅人，做緊唔同嘅嘢？都無得逼嘅，無得分佢識唔識㗎。」

也許阿朗的意思是，當戲出來以後，導演其實也無法強求觀眾要看懂這樣那樣。反之，更重要的，是像《去年煙花特別多》這般能經得起時間考驗的戲，要讓它盡量在往後的日子裏，感染到更多觀眾，致使它不再被淹沒在香港的悲哀之中。而這亦是我們豐美股肥，決定重映《去》片的最大原因（相關活動詳情，請瀏覽我們的面書或Instagram專頁＠phonemadegoodfilm）。

■問：「豐美股肥」，由任俠、安娜、陳力行三位電影人組成，致力推廣優秀的電影創作，並強調「影像的未來無時無刻都掌握在我們手裏」。

■答：陳果，電影導演，憑《香港製造》獲金像獎及金馬獎最佳導演，最新作品有《鬼同你住》。

陳健朗，演員及電影導演，首次執導的劇情長片《手捲煙》現正上映。

文˙陳力行＠豐美股肥

編輯•林曉慧

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