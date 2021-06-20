清空儲物櫃，也打開了媒體「積非成是」的一扇門

5年後今天，曾志豪被裁，卻是在《瘋Show快活人》節目完結之後，而那不單是剝奪了十幾年主持人與聽眾道別的機會，更是不讓他隨時在作結的數分鐘裏，說了「不被認可的話」。當年我的一句「言論自由」在今天未知是否不被認可，但連道別感言也謝絕，這種噤聲的確拙劣。

編輯來電叫我寫曾志豪，更要提及我們的棟篤笑，然後我就讀到浸會大學新聞系杜耀明教授讚曾志豪緊跟時事、有幽默感；我更想說，他「轉數快」，而且快得驚人（也很煩人），因為每次跟他度橋，都要我追得辛苦——好幾次只是度句子排位，早幾格抑或遲幾格出一個gag，爭吵到面紅耳赤，哭鬧收場。

但他的轉數快，不是為調侃而調侃，因為大家也講究事實。記得4年前我們度《回帶廿年》棟篤笑，開首一段他扮鄧小平說白貓黑貓，我扮彭定康談蛋撻奶茶，都要尋回當年兩人的確實話語，挪用創作，而不會無中生有。

他們也知道，

我們知道他們做蠢事

兩年前，我們談過，要再搞棟篤笑已經大不可能，更感慨要為創作而關門哭鬧，再不復見。那是因為，那種為創作而來的碰撞，已非「自己人」的思想對壘，卻是要面對奮鬥房門外的風聲鶴唳，教人欲語還休，最後失聲。

兩年前不少人都引用過俄國諾貝爾文學獎得主索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）的一句：「我們知道他們說謊，他們也知道，我們知道他們說謊……」議政；我覺得來到今天，把「說謊」換成「蠢事」也不為過——我們知道他們做蠢事，他們也知道，我們知道他們做蠢事……但蠢事仍舊發生。

那蠢事是什麼？就是那種，為了要成就一種宏大說法，卻不停以拙劣方式，要人噤聲，而同時顯得這宏大說法，無外乎只得脆弱內涵的表現。我經歷過2016年的節目停播，而其時也因為節目監製對停播原因的「羅生門」說法——是為政治原因與否，成了港聞大事。現在回想，那時候雖然我感到事件不明不白而鬱結，但終究只會想到，那是關上門後，在媒體奮鬥房中的一段插曲；而即使那或多或少有政事的考量，都是高層決定，而對媒體同業並無大礙，也就讓門外的話語，留在外頭擾攘好了。

來到曾志豪被解僱，也有《頭條新聞》早前已知暫停，都不是事出無因，亦一定早有部署，但高層無論如何解釋不過的，是為何明知最後一集，也沒有讓主持好好道別——我翻聽了周五《瘋Show快活人》，整集依舊談笑風生，尾聲一聲拜拜，讓聽眾以為下周再見，卻原是絕響，背後莫過於不想你說太多，但教人心寒的，是港台行事至今，已打開了讓外頭風聲進襲的這道門。

以玻璃心包裝宏大論述

誠然，我為本文下筆，擔心良久，那不純粹是因為我希望國家、地域、城市安全而擔心遣詞用字（試問又有誰會想身處地方不安全）；更是，我怕傷及人——因為我已難分誰人心靈脆弱，卻以玻璃心，去包裝那宏大政治論述。

我所認識的媒體人，大多是有心人，也擁護創作。曾志豪是我所見非常擁護創作的人，而創作於我們來說，根本與新聞書寫無異——即便搞笑、諷刺，也是有根有據，條理分明；那是因為他作為傳理人而講究細節，而我作為學術人亦拘泥學理。

特首周二回應《電影檢查條例》修訂時，重申「積非成是」，其實只是明言香港各個範疇的「完善政策」，無不拒絕「不被認可的」人與物。於是乎，41部報館電腦，與一千零一個的港台主持，姑勿論轉數多快，又或者裝載着多少事實與偏見，都只落得被排擠在可讓公眾觸及的真相之外。手法如何，公眾自有論斷，反正我們知道，而他們也知道，我們知道什麼。

言論自由與寒蟬效應，已有不少評論解說；不過最令我感到難過的，是不少人要在被逼迫呈現脆弱一面的同時，出賣掉自己累積已久的專業判斷、資歷、細節與學理。裁走一個人、一個節目、一個媒體……其實隨時埋身可見，但更荒誕的將會是，事件中的執行者，往後就在自知幾曾拙劣的手法裏，成就一時一地的宏大論述。這種騙不了人，也騙不了自己的戲軌，任由多少媒體條例修訂，都洗刷不掉。

要香港承受的「瘋騷」劇目

如果曾志豪，以至不少擁護創作而拘泥事理與細節的人，已不被主流媒體所接納，說另闢蹊徑，網上的、非主流的……當然容易；但這卻不單單是「積非成是」的威權說項，相對小眾媒體人的對壘。因為那種脆弱，是要整個專業，甚至更延及別個專業——教育也好，法律也好，賣菜賣魚也好，統統一同承受的瘋騷劇目，而那正是像極港台「復刻」節目的說法，矯枉過正，成是即非。

上周《瘋Show快活人》完結後一小時，曾志豪在面書上載了一幅清空儲物櫃的照片，公開被解僱的消息——我路過這櫃多年，旁邊還有貴花田貼着我們首次演出的海報。那儲物櫃的門打開了，難免讓我感觸：原來一個用心的媒體創作人，多年心血，甚至僅容於一個細小空間的物事，終歸要被清空檢視。想起曾志豪與我幾曾在奮鬥房磨人度橋，哭打「成招」，但都是自己的事。今天，媒介的門已被打開，「自己人」之說，已言過其實——「積非成是」，對於一個專業，就是如此。

文˙陳嘉銘

圖˙孫華中

編輯•蔡曉彤

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