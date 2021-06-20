程展緯剛出外展覽回來，抵港後入住酒店隔離。行開吓個人果然係零舍唔同。當偶爾滑到他在臉書張貼的最新作品，雖則一樣是回應港事，但影像就多了一重奇幻，尤其這些天裏，夾雜在臉書牆上搜報館扣查電腦拘記者和那些瘋買報紙的群像之間，有如被橡筋帶繃緊多時後放鬆的肩頭一樣，有一股力。也許正因為他活現了外在環境如何侷促，靈魂也可以好自由吧。我問他怎麼被困在房間中，都可以搞得如此出神入化？他有點得意，答我是啊，然後就開始講解作品背後的原理，當中涉及一點中三程度的物理常識。

「基建圍城系列」今期來到最後一期，開首有關「土地儲備基金」到底係咩料，何解賣地收入不用來起公屋的謎題，終於解開；同時「行政權流失故事系列」推出第五篇，林超英從頭整合了機管局的故事，作為回歸前後新自由主義禍港的一個範例。幾位影評人包括專欄作者陳力行準備搞一場放映，播放《去年煙花特別多》，事前他們與導演陳果及陳健朗吃了一頓飯，從頭再看又發現，電影簡直是神預言，陳導對年輕電影人有一番寄語。

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao