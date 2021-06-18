自駕遊新界北 邊境探秘 賞碉堡覓「雙龍」

●第1站：「雙龍」出河 打卡熱點

今次自駕遊從港鐵上水站出發，游走新界北的馬草壟、落馬洲和粉錦公路等地段，全程約30公里，三區之間相距大概15分鐘車程，主要行經粉嶺公路、河上鄉路、馬草壟路、青山公路、落馬洲路和粉錦公路。文中所述為採訪當天的走訪次序，其實大家可按喜好或者出發時間調節，例如馬草壟警崗在日落時段影相更靚，不過連接的山路狹窄而且路燈疏落，黃昏或入黑時駕駛要小心。

從港鐵上水站出發，經粉嶺公路、河上鄉路至馬草壟路，最後駛進一小段單線雙程的山路，去到路的盡頭有一片可容納5至6部車稍作停泊的空地，再向上走30、40級樓梯可以到達馬草壟警崗。

城鄉對比構圖 迷倒「龍友」

接近香港最北端邊境的馬草壟警崗，跟深圳羅湖區只是一河之隔，是1949至1953年由時任警務處長麥景陶下令建造的7座警崗之一，當時為監察邊境狀况而特別在白鶴洲、南坑、瓦窰、白虎山、礦山、伯公坳和馬草壟7個地方建立警崗，作為駐守地點。警崗皆為以混凝土建設的2層高碉堡式建築物，望向北方深圳河以北一帶。碉堡外有鐵絲網包圍，其內設有生活區、發電機房、水塔和防彈牆等以備固守。7座警崗坊間多合稱為麥景陶碉堡，在1997年被列為二級歷史建築。

根據《邊境禁區修訂令2015》，即第三階段的邊境禁區縮減，2016年1月4日，馬草壟警崗和其餘6座警崗全數剔出禁區範圍外。各警崗現已無人駐守，改以電子系統作監察工作，基於安全理由皆不對外開放。儘管不可以內進，但馬草壟警崗的外形和鐵絲網構成的圖案，仍然可以拍出軍事風貌的攝影作品。

沿馬草壟警崗右邊的小路走50米左右可以去到一個開揚的山坡，該處可以一併飽覽風光明媚的落馬洲邊境魚塘，以及繁華的深圳福田、羅湖一帶的風景，兩者形成強烈對比。近年這片景色吸引不少攝影愛好者前來，特別是黃昏金光灑遍大地的景象更是令人迷醉。

歎馳名超滑豆腐花豆漿

沿着馬草壟路和河上鄉路駕駛大概10分鐘，可以到達羅太豆花（或稱鴻淘豆品廠），這裏是廣受行山客和單車愛好者歡迎的休息站，豆腐花豆漿最熱賣，以前採「放題」形式，現在已取消任食，不過價錢仍是相當實惠，而且十分滑溜。另外這裏還有不少自家生產的醬料和豆品，曾經買過腐乳、腐竹和豆卜等，豆香滿溢質素甚佳。留意經營者不喜歡遊人隨處拍攝，影相的話要先徵求同意。

從羅太豆花向河邊方向步行約數十米，便到達雙魚河和梧桐河交匯處，這裏可以看到具工業風貌的大水管，也是「龍友」喜歡取景之處。水管其實是東江水經深圳供港的輸水管道，跨越河面而來恍如兩條巨龍，極具氣勢。沿着梧桐河向北駕車約3分鐘，可以到達另一個觀賞大水管和梧桐河風景的地方，這裏風景更開揚。

馬草壟警崗

地址：馬草壟路

羅太豆花（鴻淘豆品廠）

地址：上水河上鄉快景路

大水管

地址：梧桐河及雙魚河交界

●第2站：學尼克遜遊「花園」北望神州

離開梧桐河畔，經河上鄉路、青山公路洲頭段和落馬洲路，約15分鐘車程可以到達落馬洲村，附近的落馬洲花園、警署和美德家塾都是別具歷史意義的景點，值得一遊，花園門外有10多個公眾泊車位。

靜觀百年家塾滄桑美

落馬洲花園（亦稱落馬洲瞭望台）鄰近落馬洲警署，建於上世紀70年代，可以眺望深圳河套區附近的風貌。據悉，當年市民往返內地不像現在方便，落馬洲花園成為熱門旅遊景點。而早在1953年，時任美國副總統尼克遜也曾到訪這個山頭。隨着往內地遊覽變得方便，這裏慢慢失去吸引力，復歸寧靜。現今的落馬洲花園其實被周邊的樹木遮擋不少視野，景觀比昔日遜色。

落馬洲警署建於1915年，是邊界警區3個分區警署之一（另外兩個為沙頭角和打鼓嶺）。由於地理位置十分偏遠，樓高2層的落馬洲警署設有警員宿舍，到今時今日仍然在運作，因此，非因公務不可以隨便內進。相對落馬洲花園，警署這邊位置較高，從停車場觀看深圳方向景色比較開揚。

位於落馬洲村的美德家塾其實是祠堂，內裏供奉村民歷代祖先的牌位，由於村內仍有不少民居，入村遊覽記得將聲浪收細，以免打擾村民。超過150年歷史的家塾屬二級歷史建築，可惜日久失修，漏水和水浸的情况十分嚴重，參觀時要小心。家塾外面的滑梯和「氹氹轉」等遊樂設施鏽蝕嚴重，反而可以拍攝別具廢墟感覺的照片。

落馬洲花園

地址：落馬洲落馬洲徑

落馬洲警署

地址：落馬洲落馬洲路100號

美德家塾

地址：落馬洲村

●第3站：穿越林蔭路 鄉村茶座醫肚

離開美德家塾，經原路（落馬洲路）折返，接上粉錦公路，穿越香港高爾夫球會後到達榮昌茶座。這家別具鄉村風味的茶餐廳經營了逾60年，菜式多樣化，而且門前大片空地可以泊車，是自駕遊醫肚的好選擇。

榮昌茶座由林老先生夫婦於上世紀50年代初創立，現時由第三代林氏姊弟等經營，2007年經過不同傳媒介紹後，客人蜂擁而至，多了不少一家大細的郊遊客，一直至今天也十分旺場。這裏的食物選擇豐富，平日午餐時段共有10款套餐可選，質素不俗之餘價格也合理。最受歡迎的飯類當要數原盅陳皮鴨湯飯，分量十足，差不多有四分之一隻鴨，煮得軟滑入味，陳皮香氣適中，湯頭香濃清甜，是夏天佳品。另一招牌梅菜扣肉飯（平日$58，假日$60），不像坊間餐廳做得肥膩，所選扣肉偏瘦，做得鹹香冶味。輕食選擇中則以豬扒包（平日$38，假日$40）、白汁碎蛋牛角包（$52連飲品）和煎雞尾包（$20）最著名，可以一試。

榮昌茶座

地址：上水粉錦公路蓮塘尾村1號

查詢：2670 3388 ◆

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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