音樂會回溯青春尋覓 嗩吶琵琶對倒 交織霓城

嗩吶琵琶少有合奏

胡晉僖和邵珮儀，是一對情侶，很久以前已想一起開音樂會，但卻遇上一個難題︰嗩吶的音量大，常出現於紅白二事中，多數用以演奏俗樂，例如《得勝令》、《婚禮曲》；琵琶的音量小，好演奏文人雅樂，例如港人較熟悉的琵琶樂曲《十面埋伏》和《春江花月夜》。兩件樂器各具個性，差別甚大，因此較少一起演奏。直到兩人讀到香港已故作家劉以鬯的小說《對倒》，其著名的「意識流」寫作手法，讓他們靈機一動，想到兩件樂器可以如何結合，就開始構思《霓城》這個香港中樂團小組音樂會，並找來接近40名樂手跟他們一起演奏。

《霓城》是少有以戲劇串連的演奏會，邀請了劇場人譚孔文合作，擔任「劇場構作」，由夏妙然「口述演奏」。今次演奏會，邵珮儀挑選多首在成長路上非常重要的樂曲，與胡晉僖梅花間竹地演奏。邵珮儀說，「傳統的中國樂曲是很有標題性的，擁有固有的故事」，例如今次其中一首琵琶獨奏《霸王卸甲》，就是講述項羽在楚漢之戰大敗的悲壯故事，「但在這個音樂會，我們很想試試把這些內容放在一邊，然後把自己另一種感受套入音樂裏面」。《霸王卸甲》是邵珮儀曾在大學學士畢業和碩士課程期間演奏的歌曲。

樂曲寄託成長回憶

而夏妙然的角色，就是聲演「年老的邵珮儀」，用回望昔日經歷的角度，講述邵胡二人的成長故事，譚孔文則負責整理夏妙然說的獨白，他說︰「我的主要工作是梳理他們的情感、他們對音樂的看法，和他們又如何選曲。」邵珮儀選了《霸王卸甲》，胡晉僖則選了《一枝花》，這是他考入香港演藝學院時吹奏的樂曲，另會以「東北大杆」演奏畢業樂曲《家鄉情》。一邊聽他們分享學習音樂的回憶，譚孔文不禁說覺得「很青春」，而自己要做的就是幫他們「用人文關懷的方向去看這個霓城」。

在《霓城》，城市也是重要的主題，兩人都僅約30歲，自覺沒有經歷《對倒》中昔日香港都市繁華的模樣，他們挑選了霓虹燈作為這個城市的象徵，因為霓虹燈內的氣體流動，讓人感受到生命力。表演也會用上色彩奪目的視覺效果，特別是燈光上，會設計成能即時襯托當刻演奏的音樂，加上服裝及舞台設計，帶來嶄新體驗。

為了挑戰融合嗩吶、琵琶共同演奏，他們請來作曲家趙俊毅創作新曲《霓城》，巧妙地在一首樂曲中，用上3人口中充滿城市感的急促節奏，嗩吶與琵琶各自奏出尋尋覓覓的感覺，而因應兩件樂器的特性，會聽到嗩吶和琵琶分別用直線和曲線的感覺去說故事，也象徵了香港的多元文化。趙俊毅是胡邵二人的朋友，所以作品像度身訂做一樣。

不必遷就 盡情發揮

雖然音樂會的編排似乎很個人，但邵珮儀相信︰「我們只是這個霓城的一部分，觀眾來到，他們會有自己的故事，有自己的感受，哪怕傳統曲目很有標題性，希望很熟悉中樂的觀眾也能放下原有的、對樂曲的認識，把自己的情緒和感受放在裏面。」胡晉僖也表示非常期待新曲，因為他們二人曾經對演奏此曲感到迷惘，胡晉僖試過遏抑自己樂器的澎湃聲音，但兩人跟指揮「對譜」後，發覺不必刻意遷就對方，應盡情演奏自己的部分，兩件看上去不能配合的樂器，反而會出現一種新的聲音。

■《霓城》音樂會

日期︰6月25、26日晚上8:00

地點︰香港文化中心劇場

票價︰$220至$280

網址︰bit.ly/3gnN0S5

文：胡筱雯

編輯：王素怡