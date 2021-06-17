show case：4款愜意造型 優雅玩味兼備 夏日度假穿搭 打卡添格調

很多人認為，staycation大部分時間逗留在酒店內，「景點」有限而且走動機會不多，毋須過分花心思在造型上。的確，一般香港的酒店置身於鬧市中，未必有一望無際、風光明媚的海灘景致，假若穿上一身飄逸的沙灘裙，或戴上矚目的太陽草帽，未免會散發「做多咗」的感覺；但既然選擇有家不返，在外度宿一宵，目的是想從這短暫旅程中，為平凡乏味的抗疫生活增添一點樂趣，憑適量的打扮讓心情歡快起來，才不致浪費這段美好的悠閒時光。

經典印花圖騰 點綴夏日服飾

Dior現任創意總監Maria Grazia Chiuri為了向愛花之人Christian Dior先生致敬，設計筆下總是出現充滿靈氣的花卉。而品牌近日發表的全新Dioriviera別注系列，便將品牌經典的Toile de Jouy和Dior Oblique的印花圖騰 ，以活潑明亮的青檸綠與莓果紅等夏季色調，點綴在各種服裝飾物上，猶如一片浪漫繽紛的百花叢。

例如當中的連身短裙裝，上半身採用恤衫設計，裙尾則呈喇叭形，休閒收腰的輪廓甚具sporty感，搭配系列裏的運動鞋、太陽帽和摺扇，輕鬆完成整套愜意優雅的夏日造型，當然不少得一個容量大而實用的Book Tote手袋，方便收納個人行裝，漂漂亮亮地出發。

波浪設計運動裝 顯迷幻復古

時下社會追求健康生活，不少酒店推出的住宿優惠，均包括健身課堂、泳池或水療設施的康體服務，讓大家在住宿期間休息減壓，同時可盡情出一身汗，為疲累緊繃的身軀充充電。與其以背心短褲踢拖的「頹look」示人，Fendi今夏與紐約藝術家Sarah Coleman推出的別注系列，當中的連身單車短褲採用柔和的淺黃色調，綴以扭曲波浪設計的全新FF Vertigo印花，加上呈魚眼效果的FF Fisheye標誌，流露1970年代復古風情的迷幻趣味感，而FF Vertigo防風外套的底面亦採用純白設計，可以反轉穿著，配上Vertigo塗層的手挽袋，型格十足。

水果形織籃 散發地中海風情

Loewe自2017年起以西班牙度假勝地Ibiza小島為靈感推出的Paula's Ibiza系列，今夏繼續將地中海絢麗活力的影像融入設計中。例如鬆身休閒的連身裙裝以鈎織布料縫製，散發濃烈的波希米亞色彩，配襯月亮圖案的首飾，為充滿熱帶風情的造型增添夢幻詩意。最令人眼前一亮的，莫過於系列中的水果形織籃，有鮮豔逼真的士多啤梨與菠蘿，就連海龜造型也有，小巧奪目而不俗氣，絕對是打卡時必備的「道具」！這些織籃均用上小牛皮與Iraca棕櫚纖維，且由人手編織製成，做工細膩，設計幽默，隨時揹上都可令人瞬間抽離現實，感受一下走進蓊鬱園林中的寫意心情。

簡約造型靜享療癒時光

若大家並非好動之人，staycation期間只想靜坐下來，在房間內欣賞風景，或到餐廳食個下午茶，靜靜地享受療癒時光，那造型上固然可選擇風格相對斯文簡約的衣裝。像Prada一身monotone的黑白夏日裝，Re-Nylon尼龍bra top與胸口的三角標誌盡顯性感帥氣，襯上波點破洞設計的傘形半截長裙，華麗感頓時大增，最後以亮皮loafers和漁夫帽點綴，低調地散發高貴氣質，這樣不經意的effortless chic，自然成為旁人中的亮眼焦點。

●即可欣賞時尚短片：bit.ly/3cMV25T

文：康詠然

模特兒：Ting Yan（Elite）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：沙田凱悅酒店、Blooms & Blossoms

統籌：溫兆明

編輯：王素怡

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