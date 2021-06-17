黑白胡椒 添香加辣 餐桌「黑金」 給腸胃絲絲溫暖

胡椒歷史源遠流長，早在中世紀歐亞的香料貿易裏便有舉足輕重的地位，價值堪比黃金，更是財富地位的象徵，因此又被稱為「黑金」（black gold）。唐朝《酉陽雜俎》記載，胡椒原產於印度：「胡椒，出摩伽陀國，呼為昧履支……形似漢椒，至辛辣。六月採，今人作胡盤肉食皆用之。」摩伽陀國即印度古國，亦足見在唐代胡椒已被用在肉食調味之中。

現時東南亞國家如印尼、馬來西亞等都有大量種植胡椒，而內地海南、廣東省等地亦有種植。至於香港能否種植胡椒？香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠表示，種植胡椒要求氣候較高溫，土壤肥沃濕潤，少風；但香港氣候相對不太高溫，農田亦不算高濕肥沃，因此在香港吃到的胡椒，一般均是從外地輸入。

源自同一種果實 「白」成熟「黑」青澀

常見胡椒有白胡椒和黑胡椒，兩者顏色大相逕庭，但其實來自同一種胡椒果實。在本地經營30多年香料進口批發生意的甄想記（明記），其採購主任Sylvia Ko說：「白胡椒是完全成熟的胡椒果實，重複水洗後脫皮變白；黑胡椒則是由未成熟的胡椒果實摘下來。」至於坊間較少見的綠胡椒，則是由比黑胡椒更青澀的胡椒果實製成。

胡椒用途較廣泛，煲湯醃肉提味皆可，廚師一般會以胡椒粉來醃肉辟腥，至於原顆胡椒，廣東、潮汕一帶的人愛煮成鹹菜胡椒豬肚湯，鹹香暖胃；而星馬一帶華人則愛用來炮製胡椒蟹，辛辣冶味；當然亦不能不提我們的港式豉油西餐經典菜式——黑椒牛扒，在燒得火紅的鐵板鋪上西冷牛扒或牛柳，侍應在客人面前即席淋上熱辣辛香的黑椒汁，吱吱作響的黑椒汁讓質素一般的肉扒變成美味佳餚，這都全仗胡椒碎的功勞。

黑胡椒似曱甴屎 中廚不愛

至於黑白胡椒兩者用法有否不同？逾60年歷史的本地香料店舖成發第二代傳人李文廣提到，傳統中菜烹調上多使用白胡椒，他笑說：「中國人覺得黑胡椒看起來像曱甴屎，不美觀。」至於兩者，何種較香、較辣，坊間總是眾說紛紜。Sylvia認為白胡椒的香和辣度均比黑胡椒強：「黑胡椒的辣，是立刻聞到的辣；白胡椒則是辣味的後勁較強。」箇中滋味，還是要靠自己感受。

砂勞越、楠榜 出品優質

至於原顆胡椒和胡椒粉的價格差別大，在銅鑼灣的高級超巿，標榜有機種植的胡椒，或是從東南亞產地運來，如柬埔寨，一瓶要賣上百元，也有四五十元的貨色；而一般超巿出售，來自內地或沒標明出產地的黑/白胡椒粉，每瓶售價約十多廿元，某些品牌更會標註加入粘米粉。

Sylvia指出，胡椒可分為4至5級，視乎胡椒果肉的飽和度：「（較差的胡椒）你剝開它，只有外皮，裏面沒什麽果肉；如果是靚胡椒，你一打開它，肉很飽滿，皮下面已是白色的果肉。」若是買黑胡椒碎，也可憑肉眼看它有多少白色果肉黏附在果皮上。故即使是較小顆的胡椒果實，也不一定代表它不優質，而是要看果肉飽和度。而愈重的胡椒代表它的果肉愈飽和，一般來說，1公升體積的胡椒，重量逾580克，就是頂級胡椒；而優質胡椒的出產地，有馬來西亞砂勞越、印尼楠榜等，甄想記（明記）的胡椒就是來自以上兩地，而成發亦是從砂勞越入貨。

白胡椒潔白無瑕 或漂白所致

除了飽和度外，亦可從外觀判斷優劣。Sylvia表示，好的黑胡椒粒，外皮應飽滿有光澤，「黑到令令哋」；但她提醒，有商人會噴油，令胡椒看起來更有光澤。至於白胡椒，一般人會以為愈白愈好，但Sylvia表示，白胡椒的真正顏色其實應是灰灰黃黃，帶些黑點，若過於潔白無瑕，反而有漂白之嫌。而坊間胡椒售價，一般是白胡椒比黑胡椒貴，原因是前者加工程序較繁複。

另外，胡椒粉的優劣亦可從它混入多少粘米粉而判斷。Sylvia解釋：「行內很多商家也會在胡椒粉中混入一點粘米粉，令它不致因濕氣而結塊。」我們灑胡椒粉時通常會用手稍微掩蓋一下，以免四處飄散，原因是胡椒粉攙雜了輕身的粘米粉，相反純度高的胡椒粉是不太飄散的，因此一瓶胡椒粉的優劣廉貴，就在於當中攙雜了多少粘米粉。另外，還可根據氣味來分辨它有否經過加工：「純的話，會有一種天然的『餲』味，即近似阿摩尼亞的氣味。」Sylvia如是說。

磨成粉 香味消散快

胡椒粉純度高低，以前原來只靠名字便可區分。成發椰子香料店內，貨架上放滿盛載不同香料的鐵箱，有寫上「古月粉」，另有寫上「原古月粉」。李文廣說，把「胡」字拆開，即為古月，上一輩不少人都稱胡椒粉為古月粉。李文廣說原古月粉是純正胡椒粉，價格較高；而古月粉就是攙了較大量粘米粉的廉價胡椒粉。有此區分，原來跟二三十年前的社會環境有關：「以前經濟沒有那麽好，很多人需要廉價胡椒粉。」不過現在社會較富裕，「20幾年前我們已經沒有再賣（古月粉）了」。現在店裏只留下這些有歷史痕迹的鐵箱。

由於胡椒磨成粉之後香氣會很快消散，成發每個月磨一次胡椒，他亦建議客人每次只買半年分量回家，半年後再換一批，以保存胡椒風味。在家中保存未磨的胡椒及胡椒粉時，可把它們放在陰涼地方；而香港天氣潮濕，所以也不要把容器密封，以免裏面的水蒸氣，令它發霉變質。

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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