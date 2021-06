Watch News：NASA太空主題腕表 勇敢探索宇宙

品牌在今年4月開始推出以新物料Bioceramic製成的同名系列,結合三分之二的陶瓷及三分之一生物來源物料而成,兼具彈性與韌性同時,具絲滑般觸感和耐磨損。今次在航空系列上亦有3枚用上Bioceramic物料的新款Big Bold腕表。Big Bold Chrono Extravehicular從白色太空服汲取靈感,以藍色、紅色等標誌顏色打造太空感十足的表款。47毫米直徑表盤中的計時器沒有設置常見的完整小時標記,反而以紅色設置「提前10秒」的標示,示意航天發射前的倒數。表冠位於3時方向,旁邊設置兩個計時按鈕,並配上紅藍兩色的矽膠表扣圈、配合載有NASA標誌的表帶。

Big Bold Chrono Launch款同為計時表,從橙色的高級船員逃生服(Advanced Crew Escape Suit),又稱「南瓜服」的設計中汲取靈感,配銀色表盤;Big Bold Jumpsuit款則呼應太空人日常參加新聞發布會時或在美國太空總署工作時穿的藍色連身衣顏色,為簡單三針款。另外兩枚非Bioceramic腕表包括透明表盤設計的Take Me to the Moon和配搭鏡面效果銀色表盤的Sapce Race。

除了以上5枚腕表,品牌另推出童裝系列Flik Flak 3-2-1 Lift Off腕表,同樣以NASA為主題,帶白藍紅3色設計的腕表可直接放進洗衣機清洗。全系列6枚腕表亦配備限量版特別套裝,讓大家一次過收藏6枚太空主題表。

