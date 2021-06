精選6月佳釀 乾一杯共慶父親節

50年威士忌 熟成半生風味

送一支能媲美父親歲數的佳釀,寓意他半生歲月煉成甜美甘露,無疑是個溫馨貼心的選擇。扎根於蘇格蘭奧克尼群島的酒廠Highland Park,推出了限量274瓶的50年單一麥芽威士忌。這款威士忌精心挑選自9個木桶,酒液自1968年注入桶內,40年後融合為一,再注進優質的雪梨初填酒桶中釀製。經過12年的醞釀,酒廠挑選其中一個酒桶的威士忌,將之與數款50年威士忌再度混合。

這套傳統索萊拉疊桶技術(Solera),把之前和新一批生產的威士忌共冶一爐,酒液不但吸收初填酒桶中豐富的果乾及太妃糖味道,亦保留了淡淡泥炭煙味,以及原有酒桶精緻的香氣和風味,如黑櫻桃、非洲黑糖、黑朱古力、蜜餞橙皮、烤橡木、熟成杏子等,味道豐饒濃郁。

查詢:www.highlandparkwhisky.com●

嘗沙比利葡萄酒 度清爽夏日

踏入夏季,在炎熱的夏天,不妨買支清爽的沙比利葡萄酒孝敬父親,一同舉杯感受舒爽涼快。今個6月,布爾岡葡萄酒業管理局(BIVB)聯同本地多間零售商店推出「沙比利葡萄酒夏日推廣」。沙比利酒以其原產地列分4大類別,都是以Chardonnay葡萄為基調,包括小沙比利(Petit Chablis)、沙比利(Chablis)、沙比利一級葡萄園(Chablis Premie Cru)及沙比利特級葡萄園(Chablis Grand Cru)。

清爽亮麗的小沙比利隨意輕鬆,帶白花芳香;傳統的沙比利有香桃、柑橘丶香梨等果香;沙比利一級葡萄園的出品帶輕微礦物風味;沙比利特級葡萄園則有小量榛子及雲呢拿香氣。相對其他地區的Chardonnay,沙比利的出品更為清澈,多帶一些礦物風味。

查詢:bit.ly/ChablisPromotionHK●

「噴火野獸」 煙熏刺激濃香

這支「威士忌的噴火野獸」,最適合愛喝煙熏味威士忌的爸爸,嗆烈的味道,勝在刺激火辣。

說的是由蘇格蘭艾雷島酒廠Ardbeg最近推出的限量版Ardbeg Scorch。它陳釀於燒焦程度最高的美國波本橡木桶,嗅一嗅,可聞到濃烈的煙熏味及橡木味,香氣中帶有八角、淬火鋼和馬鞍皂的氣息,以及野薔薇、鼠尾草和松樹的草本前調。細嘗起來,煙熏味中瀰漫着黑甘草、烤製食物和藥用糖錠味,口感醇厚實在,最後以柏油味道收結,餘韻悠長不息。

查詢:www.ardbeg.com●

咬一口膠囊 爆發雞尾酒香

威士忌總給人成熟穩重的感覺,來自蘇格蘭的麥芽威士忌品牌The Glenlivet卻嘗試添加一點玩味,把酒裝進膠囊,製成Cocktail Capsule Collection,適合愛玩的爸爸。膠囊採用藻類製作,帶一點微甜更為耐嚼,放進口中一咬香味爆發。這次共推出4款口味,包括經典雞尾酒The Glenlivet Sour、充滿熱帶風情的菠蘿雞尾酒The Last King、帶西柚微酸的Paloma和蘇格蘭風味的Scottish Coffee。品牌跟多間酒吧和咖啡室合作,設計出一系列限定特調雞尾酒與膠囊的搭配Whisky Flight,愛新鮮感之人不容錯過。

查詢:www.theglenlivet.com●

威士忌展現「拼貼藝術」

The Macallan一向支持藝術,最近與藝術家Peter Blake爵士第3次合作。Peter Blake創作了13瓶極具收藏價值、獨具風格的1967年威士忌藝術品「The Macallan Anecdotes Of Ages時代軼事系列」,其中一瓶名為「The Giant and The Fish」的佳釀正在K11 MUSEA展出。

這瓶單一麥芽蘇格蘭威士忌陳釀了50多年,富鮮明特色及風味,Peter Blake在瓶身拼貼出結合流行文化與藝術的影像。活動場內特別佈置成蘇格蘭和Peter Blake的工作室模樣,可帶爸爸到這裏互動拍照。

The Macallan Anecdotes Of Ages 時代軼事系列活動

日期:即日至6月23日

地點:尖沙嘴K11 MUSEA 1樓105

查詢:facebook.com/themacallan.hk●

歎美酒感受意式風情

父親節不能到外地慶祝,不如和爸爸到別具特色的餐廳酒吧感受異國風情。剛開業不久的Amalfitana Central推出一系列意大利美酒佳餚,包括由意大利專業煤氣薄餅烤爐炮製的正宗薄餅及令人垂涎的酒吧小食,配以一系列以意大利南部為靈感的雞尾酒,和眾多由高級侍酒師精選的意大利葡萄酒、烈酒及餐後酒。招牌飲品包括以海鹽西瓜、Italicus佛手柑利口酒、Americano甜白苦艾酒、梳打及氣泡酒調製的Hugo Watermelone,以新鮮西瓜點綴。

Parmesan Sour則包含裸麥威士忌、杏仁酒、新鮮柑橘、白酒及新鮮巴馬臣芝士碎,撒在面層的巴馬臣芝士碎帶來鹹味口感和香味,猶如為熱騰騰上碟的意大利粉錦上添花;而以濃縮咖啡馬丁尼為靈感的Espresso Zabaglione,用上伏特加、榛子、新鮮意式濃縮咖啡、櫻桃酒、瑪薩拉酒及意大利芝士泡沫調製,是餐後酒的不二之選。在未能外遊時,可帶爸爸到這裏感受意式風情。

查詢:www.amalfitana.hk●

品酒藝術體驗 3D記錄感觀變化

軒尼詩找來媒體藝術家Refik Anadol合作,透過神經系統科技,記錄品牌調配大師Renaud Fillioux de Gironde和其他成員品酒過程中的感觀變化,將其轉化為色彩及光線,創作出3D數據雕塑作品「Sense of Heritage」,並製作軒尼詩V.S.O.P Privilège Refik Anadol 2021限量版。品牌特別在K11 MUSEA設置品酒藝術體驗空間,讓大家以3D數據體驗品酒時的情感變化。

軒尼詩V.S.O.P by Refik Anadol: Sense of Heritage限定品酒與數碼藝術體驗

日期:即日至6月28日

地點:尖沙嘴K11 MUSEA 5樓508

登記網址:hennessyhk-refikanadol.com/tc●

無酒精雞尾酒 暢飲不怕醉

不少爸爸也喜歡嘗杯中物,但喝酒太多可能會影響身體健康,無酒精飲料品牌Lyre's可以成為代替品。品牌推出多種無酒精產品,例如American Malt、Dry London Spirit、Aperitif Dry等,可替代並調製成各款雞尾酒。例如American Malt加上口味醇厚的煙熏茶、蜂蜜、檸檬和薑糖漿締造順滑風味,便能調配出Penicillin雞尾酒味道,最適合倒入古典酒杯,讓父親在炎炎夏日過一個冰涼舒適的下午。

在6月19日前,在Lyre's官方網站上的13種無酒精烈酒中購買任何4瓶(每瓶原價$350/700ml),即可免費獲得額外1瓶。

查詢:lyres.asia●

