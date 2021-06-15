家庭有教：避免孩子受到欺凌（三）：幫助孩子面對校園欺凌

主動詢問：家長可以向孩子描述自己的觀察，並詢問孩子在學校的情况，例如：「我看到你手臂不時有些瘀傷，心裏覺得很擔心。你的安全對媽媽來說十分重要，你可以告訴我你在學校是否遇到什麼事情嗎？」若孩子說「沒事」，或者顯得不想回應，家長可以用肢體語言去安撫孩子（如：握着孩子的手、輕拍孩子的膊頭、擁抱孩子），告訴孩子「媽媽永遠都在這裏，永遠都願意聽願意講」，之後再找別的機會問孩子相類的問題。

積極聆聽：若然孩子願意分享，並開始透露被欺凌的過程，家長可以反映孩子的情緒，並把情緒背後的原因複述出來。這樣做可以令孩子覺得有人明白自己，亦會更願意接受別人的幫忙，例如：

孩子：「小明把我的文具扔到垃圾桶……」

媽媽：「小明無緣無故把你的東西扔進垃圾桶，你一定覺很憤怒？」

孩子：「我覺得很丟臉，我去撿回文具的時候，全班同學都在笑……」

媽媽：「全班同學面前在垃圾桶撿東西，我也會覺得很尷尬。」

肯定孩子：當家長了解孩子的情况，並充分表達同理心後，可以告訴孩子：「謝謝你告訴我遇到的困難。被人欺負絕不代表你做錯了什麼，亦不代表你比其他人弱小。」家長可以引用自己兒時遭遇，或其他名人為例子（如：名導演Steven Spielberg、荷李活演員Tom Cruise、奧運金牌得主Michael Phelps、大企業家Elon Musk都曾經在年幼時受過欺凌），令孩子明白很多人都有相似的經歷。

討論策略：若家長認為孩子可先嘗試自己處理事件，便與孩子討論如何應對在學校面對欺凌者。若有需要，家長可以在家與孩子作角色扮演：

．挺起胸膛、雙手垂直放在身體兩邊。

．不回應對方及繼續向前行，眼神不閃爍，與對方保持短暫而精神的眼神接觸（約3秒）。

．保持平靜而不表現傷心，不乞求對方，也不向對方發怒。

．離開現場並前往自己的朋友、老師處，或其他人多的地方。

若這些處理方法無效，或家長發現情况已經非常嚴重，需要成人直接介入，家長可以主動和校方接觸，與教師和孩子一起解決問題。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第350期]