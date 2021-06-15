潮媽寶典：博士潮媽「減法」教育

兒子出生後，鄧潔儀暫別教職達8年，以照顧及陪伴兒子成長至小學。其間，她繼續深造，先後取得教育心理學碩士和博士學位，因她深信：「如果我遺失了自己，我也會遺失我的孩子。」

這位媽媽從未遺失自己和孩子，兒子成年後出國求學，仍與媽媽保持密切聯繫，經常透過視像通話和媽媽聊心事。見面時，他們會給媽媽擁抱表達愛意，甚至還牽着她的手逛街。親密的母子關係羡煞旁人，這一切歸功於她對兒子的付出及對教育的研究。

「三階段」育兒寶典

回顧過去，她和筆者分享「三階段」的育兒寶典，分別是出生至9歲，10至14歲和14歲後，媽媽的角色可以用「學走路」來比喻。起初，孩子顫顫巍巍地站着嘗試向前走，媽媽需在身後彎下腰扶着他，給他指引；當孩子能搖晃前進，媽媽可在他摔倒時才伸手扶他；當孩子會走路了，媽媽只需坐在一旁，看着他跑跳。

在第一階段，媽媽需給孩子足夠的愛，安全感有利形成獨立的個體。隨着孩子長大，會遇到很多誘惑，家長需要的是增強孩子的「抵抗力」，要教育他守規則，做「應做」而非「想做」的事。面對衝突的處境時，告訴他「鐘擺理論」——鐘擺左右兩端仍有很多選擇的空間，先讓孩子思考，再一起討論，找出解決方案。

很多媽媽應該和筆者有同樣的困擾，孩子1歲後脾氣愈來愈大，遇到不順時就哭鬧滾地，抱起後更變本加厲。筆者會放他在安全的地方任他哭鬧，若無其事繼續做自己的事，當他不哭時馬上走過去抱起他表揚他，告訴他哭鬧是解決不了問題的。漸漸地，他哭鬧的頻率減少了，時間也縮短了，這大概就是鄧博士所言規則的力量。

放手讓孩子走自己的路

第二階段的孩子步入青春期，媽媽的角色着重於陪伴、信任和尊重，並容許他挑戰既有規則，相信他會做出合理的決定。當他的決定與家長意見不同時，我們可以不認同，但要理解箇中原因。當自己過分使用母親權利時，要主動跟孩子道歉。在第三階段，媽媽的信任對象從孩子變成自己，相信自己前兩個階段的努力，放手讓孩子走自己的路，找到屬於他的人生目標。

隨着孩子成長，媽媽的參與度愈來愈少，鄧博士的「減法」教育正是「授人以魚，不如授人以漁」的道理，開了好頭，就等着享用孩子烹調的鮮美魚湯吧！

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。http://t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

[Happy PaMa 教得樂 第350期]