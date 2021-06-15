親子筆陣．媽媽維特：元寶的祝福

老人生前跟我們同住多年，但延續上一代的疏離感，我兩個兒子對嫲嫲的感情不深，加上老人家本就風燭殘年，意料之內的離逝並沒伴隨太多傷感。倒是孩子們的「無感」一度讓我顧慮，擔心他們會在靈堂嘻哈又或高聲呻悶，讓親友反感。

尤其是亞氏保加背景的大仔，他向來同理心薄弱，甚少考慮別人感受或場合需要。畢竟喪禮非同平日，我遂事前特別講解，喪禮莊嚴，不適合眉飛色舞地高談闊論，更要留意自己的說話會否傷人。而相對去年婆婆的喪禮並無宗教儀式，只用一個朝早完成，嫲嫲的喪禮會一連兩天做足全套道教儀式，時間長，聲浪也較大，他們要有心理準備盡量忍耐。

拋開預設 信任孩子

調整孩子們心理預期的同時，我也努力調整自己的。我提醒自己拋開預設，信任孩子會用心聽我的話，明白這天的「規則」，而同時孩子就是孩子，若他們最終不合外人期望地展現了真我，那也是可接納的。我最需要做的，不是監控孩子的一言一行，而是我自己回歸這天的最基本目的——帶着安靜和尊敬的心，好好送別老人。

往殯儀館的路上，大仔對同行大人不斷講只有自己明白的話題，我放下執念，只是笑說：「你真係好鍾意講嘢喎。」到了靈堂，我幾乎沒怎麼理兩隻小鬼，任由他們各自執生，自己則投入做自己想做的事——打開五官感受喪禮的聲影氛圍，看望鮮花祭帳，仔細體會儀式的細節，偶爾又溜到靈柩前跟奶奶說俏俏話，虔心祝禱。

首晚的設靈長達5小時，阿仔們各自帶了幾本書解悶，只一句鐘就看完了。但他們很快就找到活幹，先是跟不同的大人學摺元寶，簡單版的、複雜版的，隨後又到內室的火爐前，跟伯娘一起化寶。就是這樣，他們只間中參與鞠躬謝禮，多數時間隨興但安靜地進出，元寶摺得多了就去燒冥鏹，又或好奇地檢視各座紙紮華廈金橋，沒打擾他人，也比想像中投入和自在。

每到漫長的誦經請聖、吵鬧的破地獄，他倆就躲在內室看火爐，遠離喪樂吹打。唯獨是引領亡魂走向冥界、又相對簡短的「過金銀橋」一環，眾子孫都需參與，我像講睡前故事般，跟兩子解說阿嫲靈魂如何上路。

阿仔教媽媽摺元寶

一路潛心細嚼法事細節的我，沒怎麼摺過元寶或化寶。半晚過去，在空檔中看看孩子們，想不到細佬主動示範，要怎麼為元寶壓痕，阿哥則教我如何摺艱深版的元寶。兩兄弟的手作天分向來有限，對紙藝無甚興趣，這晚竟然專心學摺，我頗感驚訝。大仔見我摺得勉強，更一再扮演指點媽媽的角色，我首次放下慣性的精明，讓阿仔教我幫我。無論是他是我，都享受那一刻的滿足——謝謝嫲嫲，這晚給我們的祝福。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第350期]