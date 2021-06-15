家家有禮：進入迪士尼音樂旅程追夢

《迪士尼尋夢奇緣》是「奇妙夢想城堡」第一個專屬的表演，當中有全新的原創歌曲，也有多首重新編製的迪士尼經典主題曲。作為創作團隊的靈魂人物，香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部創作總監華文迪（Randy Wojcik）亦是為夢想不斷打拼的人。他小時候希望成為一名網球選手，但高中時發現自己對舞台十分嚮往，在多年努力下曾以舞者身分踏上百老匯舞台，現在則帶領團隊炮製多個精彩演出。「我們揀選了全新配搭的迪士尼好友同場現身，在短短20分鐘的演出中以音樂說出他們每一個故事，聽着某些歌曲，相信大家會和我一樣激動得『起雞皮』！」

戶外音樂派對當然少不了具才華的音樂作曲家，香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部音樂總監夏思捷（Ceejay Javier）這次便與團隊一起創作了原創歌曲Follow Your Dreams，歌詞不單鼓勵人們勇敢追隨自己所夢所想，亦承載了Ceejay多年來的堅持。曾以當一個醫生作為夢想的他，到大學發現了音樂的魅力，毅然選讀音樂科。追夢過程並非一帆風順，幸得到家人的體諒及支持，讓他知道創作能啟發人心的音樂才是他的夢想所在。「透過Follow Your Dreams，讓大家在派對結束後帶着信念回家，時刻記住追夢帶來的快樂。」

◆《迪士尼尋夢奇緣》

首演日期︰6月30日

演出地點︰香港迪士尼樂園

奇妙夢想城堡舞台

演出場次︰全長約20分鐘，每天演出4至5場

■送香港迪士尼樂園門票

現送出香港迪士尼樂園標準一日門票予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額5個，每人可獲兩張門票。有興趣的讀者請於6月18日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：《迪士尼尋夢奇緣》的首演日期是幾月幾日？

[Happy PaMa 教得樂 第350期]