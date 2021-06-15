好去處：餐廳健身室兼備 室內草地滾球 親子chill住玩

文︰顏燕雯

模特兒：Zedric & Dad

草地滾球是一個非常適合一家大小參與的運動，不過香港人對它的誤解有很多，例如以為它只是老人家或有錢人的玩意，加上缺乏場地，才令公眾人士較難接觸和認識到這個鬥智鬥力的有趣活動。香港草地滾球隊前代表葉慧德（Vivian）和余健珊（Dorothy）有見及此，今年初於美孚開設了集6條正式草地滾球賽道、餐廳、健身室及法式滾球場於一身的Simply Bowls，並以活潑恐龍作為標誌，希望吸引不同年齡、階層的巿民體驗草地滾球的樂趣。

Simply Bowls佔地超過2萬多呎，除了為草地滾球愛好者及球員提供一個正式練習和交流的場地，也設有歡迎小朋友參加的1小時活動體驗班、一日通行證及暑期班。Vivian說，其實在世界各地甚至香港玩草地滾球已有年輕化的趨勢，一般來說，6歲以上便可參與，但4歲起的小朋友也可從使用幼童專用的膠球開始。「對小朋友來說，草地滾球可學習到手腦協調及紀律，它要記的東西並不多，就是基本姿勢——拉手、踏步、出球，較易上手；但怎樣能取得勝利，就很靠力度控制，以及思考整個球局，較多需要用腦。

◆玩法及計分方法：

1. 抽籤看由哪一隊發出黃色的目標球。目標球有一個可愛的名字，大家都會把它叫作「Jack」。

2. 於球道上鋪上墊子，發球時，需要有一腳踏於墊子之上（圖4）。

3. 無論是單人賽、雙人賽、三人賽或四人賽，都是輪流在墊子上發出滾球，以自己的滾球最接近Jack為勝。此外，也可將自己的滾球撞開對手的滾球，視乎哪一個策略最易得分。

4. 當所有隊員打出自己的滾球後（每人有4球，三人賽每人3球，四人賽每人2球），看看哪一方的球最接近Jack。不過每一局只會有一隊能得分，如黑球有2球最接近Jack，黑方得2分；又例如黑球是第一個最接近Jack，第二個最接近則是白球，所以這局是黑方得1分。每一局最高得4分。

■INFO

Simply Bowls室內訓練基地

地址：美孚四期商場1樓

開放時間：周一至日上午7:00至晚上11:00

查詢：2320 0018 / 5703 5404 （WhatsApp）

課程種類及收費：

1小時活動體驗班

每位$180，12歲或以下兒童必須由家長陪同

1日通行證

每位$280，12歲或以下兒童必須由家長陪同

[Happy PaMa 教得樂 第350期]