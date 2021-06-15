News：林嘉欣捕捉旅程點滴

為紀念發行新書，林嘉欣亦跟Moleskine推出2款以VOYAGES為主題的Notebook及珍藏限量版Story Box。Notebook（$268）設計靈感來自4幅寶麗來原相，以手翻書（flip book）形式製成，每翻一頁都能將影像加深。

珍藏版Story Box（$458）則限量350套，附有30張照片，記錄她的內心世界及一套在旅途中蒐集的物件。產品部分收益捐贈至香港青年藝術協會，推廣藝術文化。

查詢：Moleskine 3419 6782

Taschen 2544 8016

整理：張曉冬