廣彩技藝十分精細考究，需運用多種技法。嚴惠蕙提到，上色步驟中會運用「織填」的特別工序：織填即「織金填綠」，金色顏料會用上乳金，要專人磨上幾日幾夜；綠色則是特別難填的顏色。繪畫花朵時，又會用上「撻花」等廣彩獨有技巧。

設計包羅萬有 融合中西花紋

傳統廣彩技藝博大精深，但傳授技藝之餘，嚴惠蕙作為當代藝術家，又如何引導學生創造出屬於這個時代的廣彩作品？「我首先希望他們明白，廣彩不是靜態的東西，從來都是一樣活的東西。它隨着時代發展，一直對它的當代做出回應。作為香港本地從事工藝、藝術的人，你如何運用設計的花色回應這個時代，很值得思考。」廣彩的另一大特色是其「DNA」包容度極高：由於廣彩瓷器外銷到世界各地，所以設計包羅萬有、百花齊放，在瓷器上可以看見中式花紋和西式圖騰共冶一爐。

她鼓勵學生以當代的眼光審視如何運用廣彩傳統元素：例如廣彩的「錦地」（即瓷器上的背景裝飾）常見「萬字錦」花紋，有學生就改用了現在香港城市中隨處可見的花紋圖騰，例如大廈窗花、衣服的花紋等；有學生則加入自己喜愛的元素，例如《愛麗絲夢遊仙境》、動漫題材等。又如廣彩中的「錦邊」（即瓷器上的邊緣裝飾）多用花朵、果實圖案以表達畫師對美好生活的期望；而現在我們對美好生活的期望又是什麼呢？