粗獷白鐵戴上身型得起

「白鐵其實是鐵片上鍍了一層鋅，令它沒有那麼容易鏽蝕。」從事白鐵工程30多年的師傅俞國強說。由於白鐵便宜、不易生鏽、可塑力高等特性，1970年代前在日常生活中隨處可見，例如麻將箱、水桶、淋花壺等；最標誌的也許是唐樓大門旁的白鐵信箱。隨着塑膠物料興起，白鐵逐漸被取代，現在只剩下大廈風喉等工程仍會使用。

正如俞國強說，白鐵注重實用而不講求美觀；但難道這看似老舊的白鐵就只能被時代淘汰？藝術家陳靖儀就邀來俞國強合作，嘗試從傳統中創出新意。除了一同在課程中傳授白鐵工藝技巧外，他們亦結合現代藝術，設計出作品「In the Loop 循環中」，把白鐵由常見的風喉變為組合盒和戒指、耳環等飾物。「白鐵風喉是彈性很大的東西，師傅說，為了遷就其他消防系統等位置，白鐵風喉可以到現場才改變尺寸，做闊或做窄。正如我們覺得，創新是由傳統作為基礎；而活化、傳承的部分就是如何把它變成不同的功能。它能配合到我們的需要，又不失傳統工藝智慧，才可以留低。」陳靖儀說。相信大家也不會想像到白鐵能變為飾物：「木工、皮革都可以很fashionable，為什麼白鐵不行？」

「開料」精準計算如數學家

要善用這看似粗糙的物料，背後花上不少巧思。在白鐵片上「開料」（即為所做物件預備所需材料）時，要用上數學家般的頭腦精準計算尺寸；裁剪物料時，白鐵邊緣鋒利，一不小心就割傷手指，俞國強雙手亦留下不少疤痕。做「骨」更是白鐵獨有的工藝，即把不同白鐵片接駁在一起的方式，根據物件的不同，可以運用不同的「骨」如「扣骨」、「東洋骨」等。現場所見，師傅敲打幾下就敲出了一個漂亮的「骨」，但背後其實是多年經驗，和粗中有細的心思。