匠人傳承「非遺」技藝 學紮蒸籠 創作一盅兩件家品

香港的非物質文化遺產有480項之多，包括蒸籠製作、白鐵器具製作和廣彩技藝。為了把這些珍貴工藝傳承，嶺南大學和香港藝術學院合辦了賽馬會「傳．創」非遺教育計劃，當中幾個非遺項目製作技藝的課程，由傳統工藝師傅和當代藝術家搭檔，教授學生傳統技藝之餘，亦引導他們結合當代創意，令傳統工藝歷久彌新。

老師傅伙拍藝術家開班

「用竹做的蒸籠，既保溫，又不易有倒汗水。」蒸籠師傅呂明說。竹能吸收食物的水蒸氣，蒸出來的食物帶着一股淡淡的竹木香氣，不鏽鋼、塑膠等其他物料都不能代替。和呂師傅合作教授課程的藝術家丁樂融也喜愛竹這種天然物料：「它是環保的物料，而且令人感覺有生命、有溫度，每件作品也獨一無二。」

看着呂明用一雙巧手把竹片捲曲、接駁再磨平，逐漸做出一個竹製蒸籠，本身亦是藝術家的學員林嘉裕為此而着迷：「我本身很喜歡做手藝、工藝；而做工藝的人花一生時間努力地鑽研一項工藝，做到精益求精，我很羨慕這種態度。」因此，當她知道可以親手做一件自己的作品，便報名參加。

一根竹開始 砍竹講求以柔制剛

課堂中，呂明傳授學生如何從一根竹子逐步做出一個傳統竹製蒸籠，丁樂融則教授使用竹材的一些其他技巧，例如如何把它屈成90°等。林嘉裕回憶，上課時印象最深刻的步驟是一開始的「開料」，把原條竹枝用刀剖成許多薄薄的竹條：「最初看師傅開料時，鋒利的刀鋒貼近雙手，會覺得很危險；但經過幾小時不停練習，就會發現其實不用很大力，用陰力令它破開小小的裂口，然後順着勢把竹剖開。」呂明笑着回應，這正是「以柔制剛」的技巧。

「彈竹」藏傳統小智慧

她又回憶，上課時看見師傅在「彈竹」（即把竹條沿蒸籠竹皮內部圍圈）時把竹條稍稍屈斷，還想是不是出錯了；原來這是令竹條更貼合竹皮的方法。「一些製作中的傳統小智慧，真的要跟師傅交流過才知道。」林嘉裕在向丁樂融學習「屈竹」技巧前，也沒想過一根這麼硬的竹可以屈成不同形態。丁樂融笑言：「當你對這件物料很有興趣，就會愛上它。」

課程的最後，本身擅長以植物素材創作藝術的林嘉裕，結合茶樓「一盅兩件」的特色，製作出蒸籠形狀的家具組合。她慨嘆：「普通一個蒸籠雖然涉及好多工藝，但可能只賣十幾元一個，在香港這些工藝太不值錢，所以愈來愈少人入行，甚至已經後繼無人。」

林嘉裕表示，在未來會在創作中發掘更多竹藝的可能，也希望藉此提升竹製蒸籠工藝的價值。另外，她和其他4個學員在課程完結後會成為蒸籠工藝準導師，到中學開辦蒸籠工藝和竹藝工作坊，把傳統工藝傳揚開去。

■Info

「賽馬會『傳‧創』非遺教育計劃」周年展覽

日期：6月18日至7月4日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴河內道18號 K11 Art Mall地庫2樓

費用：免費

網址：bit.ly/3gaEeb4

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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