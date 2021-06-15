分享人情味 堅持「做到拆」 茶果嶺冰室「時空靜止」60載

從藍田港鐵站沿着斜路走15分鐘，穿過麗港城，再沿着馬路一直走，就能看見一連串鐵皮屋，那裏就是茶果嶺大街。這條所謂的「大街」，不過是條勉強容納兩人並排走的小道。這是一個平平無奇的上午，兩隻幼小的街貓趴在街邊，搖着尾巴慵懶地曬太陽。沿着小路一直往前走，隱約聽見一把磁性的歌聲從收音機緩緩流淌，記者順着音樂來到榮華冰室。10時半客人不多，客人早已吃罷早餐。天花板的三葉風扇吱吱作響，老闆歐陽偉鏡（鏡叔）靜靜地聽着金曲，在灶頭準備食物。

養育四代人 開業杯碟如寶珍藏

「我們在1962年8月26日開業。」今年71歲冰室老闆鏡叔，從抽屜翻出開業剪綵時賓客簽名的紅綢布。鏡叔的父親從廣東來港，在茶果嶺開了這間只能容納10多人的冰室，起名為「榮華」。鏡叔30多歲時從父親手上接手冰室，與太太一起打理，前舖後居，四代人都在此居住。冰室店面不大，一眼就能望穿，內裏擺設充滿歷史氣息，門口印着紅藍白色的「Pepsi」標誌、當年斥1800元「巨資」租購的汽水櫃早已退休，一旁的玻璃櫃還留着開業用的杯碟，鏡叔當寶貝般珍藏。

父親從旺角買來的8張實木卡座，經過歲月洗禮，表面變得光滑。鏡叔說除了重新髹了幾次灰水，冰室所有裝修幾乎都保持59年前的模樣：舊上海香煙女郎的海報早已泛黃，還有1970年代關於清潔衛生、以毛筆字寫成的政府告示：「隨地吐痰得人憎，罰款二千有可能。傳播肺癆由此起，衛生法例要遵行。」年輕一輩未必見過。「以前做食肆一定要掛警示標語，否則違法㗎！」鏡叔笑說。再往裏走兩步，照片牆上掛滿鏡叔與明星的合照——不難想像為何冰室能得到各大導演的青睞，像榮華充滿上世紀60年代特色的懷舊冰室，在香港實在買少見少。

掛手寫菜單 即炸西多幸福滿溢

冰室牆上掛着手寫菜單：各式三文治、粉麵、飲品，還提供自家製鹵水雞翼尖，鹹香入味。食物價錢不貴，粉麵大多只要18元，若想吃重油香口的炒米粉炒烏冬，價錢則稍貴一些，味道與各大茶記相若。雖然不是什麼珍饈美味，但嘗的就是那種即叫即製，簡單淳樸的味道。綜觀各人枱上的食物，除了粉麵，第二受歡迎的大概就是即炸西多士了。飛邊厚麵包浸泡在蛋液後油炸至兩面金黃，淋上煉奶，新鮮滾熱辣的西多馬上呈到客人面前，外脆內軟，口感蓬鬆，油脂與糖分在口腔充分融合，幸福感油然而生。

早在1960年代剛開業時，榮華曾售賣西餅與麵包：「卷蛋、切蛋、杯cake（杯子蛋糕）、奶油包、菠蘿包，好多的。」鏡叔說，以前父親晚上會從茶果嶺搭船過海，到筲箕灣威利民餅家購買剛出爐的包點回冰室。除了西餅、雞翼尖，以前榮華還有自製豬皮蘿蔔，不過隨着茶果嶺的人流減少，鏡叔將那僅有的選擇一項一項地刪減。「一個人做得幾多吖？以前碼頭未搬，有好多躉船和工人。一艘躉船都20多人，3點3就打電話來叫外賣，叫個腿蛋治、餐蛋麵，他們都貢獻不少生意呢！」

夫妻檔一腳踢 見證興旺社區漸冷清

「以前茶果嶺有萬幾二萬人住的。」鏡叔頓了頓，娓娓道來茶果嶺的歷史。茶果嶺昔日盛產花崗岩，不少裝修的建築材料都經一旁的碼頭運回內地。麗港城前身是蜆殼油庫，吸引不少工人在茶果嶺一帶聚居。「有幾個躉船工人我認識了40多年啦！好長情，逢年過節都會問候吓㗎！」在茶果嶺逛逛，不難發現一些單位閘門刻有店舖名稱的鏤空字樣：米舖、煙酒、布疋，茶果嶺甚至連大街市、學校都一應俱全。不過隨着超級市場興起，傳統小店式微。1990年代油庫搬遷，另外村內不時發生大火也令居民終日人心惶惶。幾十年過去，物是人非，店舖大門深鎖，茶果嶺只剩千多人居住。

鏡叔兩夫妻從未聘請伙計，煮食收銀清潔一腳踢。談起已經過世3年的鏡嫂，靦腆的鏡叔突然打開話匣子：「佢好醒目，好好人緣，脾氣又好，去飲茶個個都同佢打招呼！我喜歡佢夠直爽，好開朗，做事快手。佢唔嫌辛苦，做得就做。舖頭都係佢打理，真係好好。」照片牆的正中央，掛的就是鏡叔鏡嫂的合照。兩人識於微時，18歲就共結連理，相伴50年歲月，哪能說放下就放下？聊着聊着，鏡叔還是忍不住紅了眼眶：「我有時都會掛住佢㗎，不過都要接受現實，係咪？哈哈哈……」

冰室街客不多，現在全賴街坊每日支持。「嚟碗餐蛋麵，加翼尖，熱奶茶」，一個叔叔走進冰室，熟練地落單。「喂！今日見點啊？」找個好位置坐下，與一旁客人打聲招呼，幾人相談甚歡。早上過來歎奶茶，午後約上三五好友「吹水」，冰室儼然成了村民的聚腳點。「呢餐我嘅！」食罷，叔叔豪爽地埋單。「我在這裏食了10年喇！如果唔好，我都唔會食咁耐啦！」客人黃小姐原不是茶果嶺居民，她原本在附近茶樓工作，多得鏡嫂介紹，才能短時間在茶果嶺找到租金廉宜的落腳點。或許是報答鏡嫂的「恩情」，黃小姐幾乎每日早上都會來這裏吃上一碗麵。

珍惜街坊聚腳點 盼保留聯誼會

「退休？唏！繼續做，做到政府拆為止啦！」鏡叔默默耕耘40多年，子女各有天地，為何不享清福？「這冰室是爸爸留下的，執咗不太好。」生意淡薄，他下午4點就收舖。吃罷晚飯，就去尖沙嘴海旁看看海景與燈光騷。「當搵兩餐囉！退咗休都無事做，難道天天去海邊麼？」

「舊曆三月廿三天后誕，好熱鬧㗎！大家一齊睇大戲，不過因為疫情已經兩年無搞。」鏡叔最珍惜街坊間的人情味。不過特首林鄭月娥在2019年的施政報告中，點名清拆茶果嶺村。「說捨得就是假的，在這裏住了幾十年。」儘管發展計劃仍無確切藍圖，但若有朝一日要離開家園，他心願不多，一是希望政府幫失去家園的村民上樓，二是保留茶果嶺天后廟與鄉民聯誼會。「畀大家可以聚吓腳，返來拜吓神，見吓舊街坊，不然以後就無得見了。」

■榮華冰室

地址：油塘茶果嶺大街106號A

查詢：2349 1340

■有片睇

榮華冰室 60年不變

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文：沈晴

編輯：林曉慧

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