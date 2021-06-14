說到桃樹，大家一定會聯想到它的果實，鮮甜可口，營養豐富。大家又知不知道它的種子「桃仁」是一味常用的中藥呢？桃仁具活血化瘀的功效，多與紅花、當歸、川芎等中藥配合，如桃紅四物湯，用於治療婦科多種疾病，如痛經、經閉、產後腹痛等，效果良好。

近年非常流行的桃膠，是桃樹樹幹分泌的樹脂，乾燥後形似琥珀，又名桃花淚，是女性朋友熱烈追捧的美容養顏佳品。以下介紹簡單易做又美味的桃膠銀耳糖水，可以養陰潤肺、生津止渴和美容養顏。

■桃膠銀耳糖水

材料：桃膠15克、雪梨2個、銀耳5克、冰糖適量

做法：

1. 桃膠放入清水浸泡一夜，去除表面雜質，用清水洗淨並撕成均勻小塊

2. 銀耳用清水泡20分鐘，用手撕成小朵

3. 雪梨去皮切成粒狀

4. 將桃膠、銀耳和適量水放入鍋中，大火煮開後改小火煮30分鐘

5. 放入梨粒和冰糖，煮約5分鐘，至冰糖融化即可

文：劉玉萍（香港大學專業進修學院課程主任）