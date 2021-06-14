鼓勵打針=強人所難？

同是在北美洲，加拿大人更加為了無針可打而煩惱。加國政府本已洞燭先機，老早訂購了大量疫苗，多至每名國民可以接種5次的數量，這海派作風甚至引來國際輿論的詬罵，批評加國以本傷人，不管其他財力不及的國家的死活。怎知到了疫苗面世，美國老大哥卻六親不認，扣起所有疫苗自用，不管他人死活，連平時稱兄道弟的加拿大也不例外。我在安大略省的親友，除了因為封城不准上街，也因為災情嚴重，害怕感染疫癘不敢上街，指望疫苗打救，卻要苦等多時，當地政府，忙着應付市民「撲針」不成的怨氣，從來不需要考慮「谷針」。

放眼歐洲，疫情不遜美洲，各國市民爭相接種疫苗，「谷針」之說聞所未聞。至於亞洲及非洲國家，許多都無力購買疫苗，要靠別國送贈，連印度這個全球藥物（包括疫苗）A貨最大生產國，也因美國禁運疫苗原材料而要乞求外援，只有全民「撲針」，絕無「谷針」之譏。

由是觀之，美、歐、亞、非各國，市民對疫苗都渴求甚殷，有針可打的，均踴躍排隊輪候，苦於無針可打的，對疫苗望穿秋水；香港似乎是少有的疫苗供過於求，少人問津以致過剩的地方；政府或私人機構鼓勵市民接種疫苗，更動輒給傳媒譏為「谷針」。

「谷針」一詞，似乎是香港獨有，也是廣東話獨有，暫時還未找到貼切、神形俱備的英文翻譯；連翻譯成普通話也難，難處是，「谷」不單是催谷的意思，它也含有那若隱若現的貶意，暗示催谷者正在強人做一些不願做的事。

SARS教訓 抗疫寧多勿少

事實上，新冠疫苗對個人及群體的保護作用，對減低醫療系統的負荷，對挽救地方經濟的貢獻，在世界各地數以億計人士接種過後，已得到明證。香港接種率未達理想，主因應是疫情相對溫和，只是間有規模不大的群組感染，不像歐美等地的氾濫成災。香港人一向精打細算，感覺接種疫苗並非燃眉之急，加上害怕傳聞中的副作用，在寧可信其有，不可信其無的心理影響下，接種率低是意料中事。政府作宣傳，推政策，提升市民接種疫苗意欲，是應有之義；私人企業提供獎賞，鼓勵市民接種疫苗是盡社會責任，俱不應冠以「谷針」之譏。有報章批評政府，高估了市民接種疫苗意欲，訂購了太多疫苗，為免浪費遭人詬病，被迫要「谷針」云云。我雖然對政府有不滿之處，但卻不得不認同政府訂購新冠疫苗的策略。曾經經歷過SARS一役的前線醫療工作者都知道，抗疫一定要做多，不能做少，今次港府能夠訂購足夠疫苗給香港人應用，可能是從SARS一役得到啟發。台灣的三無現象（無足夠疫苗、無足夠檢測、無足夠預防策略），引以為鑑。

今年願望，是全民皆「針」，香港解封可期，市面經濟復蘇。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）