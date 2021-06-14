把握最後時光 好好道別 放棄治療，或是最好治療

生命抉擇 ，從來都不容易；放棄治療，可以是選擇嗎？

「萬福，給我一些意見吧！媽媽的癌病，究竟怎樣醫才好呢？」碧瑤焦灼的問我。

碧瑤和永享兩夫婦是大學時的老朋友。碧瑤一直是我心目中的大家姐，對人照顧有加，對事一力承擔。他們對父母非常孝順，可算是我輩中「孝順仔女」典範。

碧瑤父母早年移民加拿大，兩老本來對異地悠閒生活十分適應，但在約7年前，碧瑤察覺父母相處漸出問題；父親這個「愛妻號」竟然在日常生活上常與母親起爭端，齟齬頻頻。原來母親確診患有認知障礙症，記憶力衰退，兼患妄想。碧瑤知道若兩老繼續留在加拿大，沒有兒女照應，生活必定遇上更大困難。因此，她將父母接回港，安頓在她家附近方便照應。

認知障礙媽媽 入醫院便發脾氣

回港後，碧瑤媽媽做身體檢查發現，除了認知障礙症及妄想外，更患有支氣管擴張，常有濃痰及咳血，而且病情反覆，嚴重時要入院接受抗生素注射治療。但是，老人家抗拒陌生環境，每次入院都大發脾氣，甚至要待出院後數天，情緒才能平復。

去年7月，碧瑤媽媽例行身體檢查時發現右邊肺部有一個影，隨即做正電子電腦掃描檢查，沒有腫瘤迹象。醫生建議定期監察；6個月後，即今年1月，碧瑤媽媽再做電腦掃描，今次卻發現肺部影子大了3倍。醫生立即替她做支氣管鏡檢查，但仍發現不到腫瘤細胞。縱使支氣管鏡檢查看不到究竟，但影子在肺部擴大實在使人擔心，碧瑤決定為母親找來放射診斷科醫生，做皮外穿刺檢查，取出肺部細胞組織化驗。今次結果竟是：肺癌。

母親得了肺癌，碧瑤着急為她找專科醫生診治。呼吸系統科醫生看了報告後說：「肺癌治療一般可包括：外科腫瘤切除手術、放射治療（電療）、化療、標靶治療及免疫治療等。對病人而言，標靶治療無效，因她的癌細胞不對標靶藥物有反應；外科手術亦不可行，因為病人患有支氣管擴張，肺功能只得一半，如果要做腫瘤切除手術，將三分之一右肺切除，恐怕手術後，剩餘肺功能未能支撐；餘下可供選擇的治療，即電療、化療及免疫治療，我建議採用最新的免疫治療。」

肺癌兼支氣管擴張 無合適療法

聽過呼吸系統科醫生建議後，碧瑤及永享夫婦找腫瘤科醫生為母親診治。然而，腫瘤科醫生卻另有看法：「沒錯，電療、化療及免疫治療都可以醫治肺癌。但是，三者都不適合用於你媽媽身上。」他說，「首先，化療不可行。因為病人有持續肺部支氣管擴張感染，萬一在化療期間，因白血球不足引致肺炎，會隨時致命；電療亦不可取，因為老人家平常已有氣喘，間中要使用氧氣。電療雖然可以減慢腫瘤生長速度，但亦會打擊周邊肺組織，直接影響肺功能。電療後，病人肺功能變弱，氣喘更頻密，甚至會有呼吸功能衰竭；至於免疫治療，對你媽媽來說亦不適合。首先，病人基因測試並不相對應；其次，免疫治療會大大減低抵抗力，支氣管擴張感染的風險更大」。

不死，是否代表活着？

聽了腫瘤科醫生的意見，碧瑤更感困惑。於是，找我這個老人科醫生問意見了。

「基本上，我認同腫瘤科醫生的意見。」我對碧瑤說。

「那即是說：什麼也不做！明知她有癌症，怎能不醫、不理呀？」碧瑤追問。

過去20多年，醫學研究及腫瘤治療急速發展。過往視為束手無策的病例，現在有了嶄新治療。病人確實多了不少治療選擇。在先進醫療技術下，病人即使在沒能力進食、排泄、說話、活動、自主呼吸，甚至沒了意識，仍然可以繫着喉管及設備維持生命，勉強活着。但是，不死，是否代表活着？我看過不少病人繫於牀上，昏昏沉沉，看似沒有知覺。但是相信如清醒的話，必感到莫大痛苦。

無盡的醫療又是否最好的醫療呢？有一個朋友曾告訴我，父親患上前列腺癌，已確定是末期，但仍然安排了一連串電療及化療。目睹父親最後一段路走得淒慘和折磨，成為她畢生遺憾。什麼是最適當的治療呢？我認為最好的治療應該是：以病人為本。即是考慮病人個別情况，為他提供最適當的治療。

「碧瑤，現階段最需要考慮的是：你媽媽的生活質素。她肺部雖有腫瘤，但暫未構成氣促及痛楚徵狀。在家，她仍能行動自如，自己上廁所及進食。如果她要入院治療，情緒必有起伏，到時或許要限制她的行動。你可想像，一開始治療，她的生活質素就墮入冰點。而且，任何介入性的治療，都會帶來副作用及不適。我們應考慮什麼是最合適她。」

「不過，萬福，現在就放棄醫治，我們會否錯過黃金機會呢？日後若病情惡化，會後悔嗎？」碧瑤不安的追問。

治療以生活質素為代價

「醫療無論怎樣發達，仍然存有不治之症。就算做了治療，她的腫瘤仍然會惡化。要百分百消除她的肺癌並不可能，我們最多只能減慢腫瘤增長速度。她年紀已這麼大，在現階段仍毫無徵狀，要治療，就要即時付出生活質素的代價。這又是否適當呢？」我再補充，「萬一腫瘤徵狀開始惡化，到時可為她選擇不同的紓緩治療。賽馬會安寧頌曾製作不少『微電影』，分享末期病人及家屬如何面對人生最後階段。你可到網上查看一下，或許這些影片能夠給予一些啟示」。

勿隱瞞病情 爭取時間圓願

我深信在生死面前，能夠真正掌握，其實十分有限。面對無可逆轉的疾病，最難的功課就是：接受疾病的現實。一般人很忌諱談論死亡，家屬選擇向病人隱瞞絕症病情。他們或許怕病人接受不來，又或者仍然盼望有奇蹟出現。但是，我看到的現實卻是：病人，尤其是老人家，大都知道病情的嚴重程度及接近死亡的事實。如果不向病者坦白病情，只會使他們沒有足夠時間做好心理準備及完成最後心願，到頭來走得牽掛，彼此深埋更多的苦。每個人都是人生過客，最終只能留在別人的記憶中。到了最後階段，如果我們仍能爭取時間，好好道別，了卻一切遺憾，我相信生命定必會更精彩。

「我們倒不如讓她好好享受餘下的生活，多與至愛相親相聚，度過一個愉快及無憾的最後旅程。」我續向碧瑤勸說。

文：梁萬福

編輯：王翠麗

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