識揀識用：入耳式耳機 較易發炎過敏

每次用後消毒

入耳式耳機要放入耳洞口，直接接觸皮膚，耳鼻喉科專科醫生鄧志豪指出，入耳式耳機導致發炎、過敏的風險相對較高；由於每個人外耳道結構均有不同，入耳式耳機形狀未必完全貼合耳朵，「有好多時候未必太配合到」，如長時間戴着，耳機在耳道產生壓力及摩擦，或會導致損傷。而全罩式、骨傳導耳機毋須把耳機放入耳道，對耳道壓力、環境影響較小，理論上可減少耳朵發炎的風險。

耳鼻喉科專科醫生許銳祥則認為，耳朵內會分泌油脂、汗水，亦有耳垢，若經常以入耳式耳機封住耳道，又未有定時清潔耳機，每次把耳機放入耳朵時有可能把細菌、污染物帶到耳道。全罩式耳機「相對來說不會那麼容易傷到耳道」，惟長時間「罨住」耳朵，亦有利細菌滋生發炎。他提醒，不論使用哪種耳機，都需要勤清潔，避免細菌滋生，「（戴耳機）就好似戴眼鏡一樣，需要每日清潔」。

感「頂住」勿用

許銳祥建議，每次使用耳機後用酒精濕紙巾清潔，避免細菌滋生，亦要保持耳朵衛生及乾爽，才可減低耳朵因長期戴耳機而發炎風險。如用入耳式耳機，最好選擇有不同大小膠粒替換的款式，佩戴時由較小碼試起，「逐個大小試，唔得再轉，避免一試就用最大」，以免增加耳機與皮膚摩擦風險，刺激皮膚；亦不應為追求音質而令耳機緊貼耳朵，「要找個平衡，不可以只顧音質而不顧健康」。

鄧志豪補充，選擇耳機時最重要是留意其舒適度，試用入耳式耳機時，可留意耳朵會否因戴上耳機而感到「頂住」，如有的話，不建議使用。另外，應適時放下耳機，如用耳機一小時便要讓耳仔透透氣，按摩一下耳朵，甚至交替使用不同款式耳機，好好保護耳朵。