長戴耳機 小心養菌壞耳

日本有報道指出，長時間戴着耳機會令耳朵細菌暴增。炎夏走在街上滿頭大汗，如果再長時間戴着耳機，會否增加耳朵發炎風險？哪一款耳機最高危？

耳道不透氣 濕度提升招炎症

耳朵長時間塞着耳機，會否令細菌增加？耳鼻喉科專科醫生鄧志豪指出，耳朵屬於對外的身體器官，不時會面對細菌、霉菌；耳朵會自行排出異物及清潔。但若長期戴上耳機，有可能影響耳道通風，令耳朵通道的濕度有變化，或增加細菌、霉菌繁殖率。

他續稱，耳道表面是皮膚，需要保持在特定濕度、溫度，有足夠空氣流通方可正常地工作。理論上，長時間戴着耳機，令耳道變得密閉；當耳朵內濕度提升，或有利細菌、霉菌滋生繁殖，甚或導致耳道發炎。

物料過硬 擠壓摩擦易損

為追求高音質、高降噪功能，不少人也會選擇入耳式耳機；鄧志豪表示，戴入耳式耳機可能將耳垢推得更入，導致耳道阻塞；加上耳機物料有硬有軟，長時間戴着或與耳朵有擠壓、摩擦，一旦弄損有傷口，更有可能發炎。他亦提到一些有需要長期戴助聽器的病人，不時也會因為敏感，如耳朵痕或痛求診；特別當香港夏天時，溫度、濕度均較高，會有較多人因長期戴耳機出現問題而求診。

紅腫熱痛耳鳴 及早求醫

耳鼻喉科專科醫生許銳祥補充，長時間戴着耳機會影響耳朵通風，「令耳朵透不到氣」，當有細菌積聚便有可能發炎，一般以外耳炎較常見。而有些人天生耳洞較窄，或耳道較彎曲、傾斜，戴上不合大小的耳機也有可能刺激耳道，令他們較易有耳朵發炎的問題；加上香港天氣較潮濕及悶熱，外耳炎十分常見。

他續稱，如出現「紅、腫、熱、痛、失功能」的徵狀，如耳殼、耳道出口變紅痛楚，皮膚腫脹，甚至是聽覺下降、耳鳴等情况，有可能是外耳炎徵兆，建議及早求醫。

文：姚穎彤

編輯：梁小玲

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