ways of seeing：體祭：一場身體思辨之旅

藝術切入教接納裸體

體模社舉行的體祭，由2018年至今已來到第3屆，創辦人小丁說，「由藝術出發的裸體，對接納或不接納的人而言都是正面，但一涉及性則變成負面」，因此過去兩屆體祭，她都選擇藝術為切入點，首屆體祭曾舉辦台中場，小丁難忘在街上掛裸照海報不會被投訴，她說台灣人較含蓄，看到在沙灘上拍裸照會悄悄走開，而香港人「會好奇我們在做些什麼」，表達較直接，縱使有人覺得「搞藝術等於黐線，黐線所以可以裸體」，小丁認為也是一種進步，「跟他們慢慢解釋，會開始接受裸體這回事」。

體模社計劃在今年10月的香港攝影節中，舉行一個跨界別的人體攝影展，除了三年前在台灣合作過的攝影師Simon C外，也邀請潘國靈等多位作家在70張攝影作品中，挑選一些進行文學創作，而台灣作家沈意卿更會用台語創作，參與的藝術家和作家來自中港台三地。歷年累積的經驗中，小丁發現參加者對論述的渴求，因此在年初的體祭畫展《我們的模特兒》和年底攝影展之間，舉行了是次的身體自主研習班。

對任職10年人體模特兒的小丁來說，每次舉辦活動、接觸到不同背景的公眾，都是一種學習機會，談到「身體自主」這主題會否過時，她認為「關於身體的議題永遠學不完」。「身體有不同面向，藝術是其中之一，也可能是健康、建築，甚至是義肢設計師、一些工程師，他們的工作也與人體有關」，正因為生活不少範疇以人為本，與身體息息相關，她希望能透過藝術以外的議題，讓來自不同背景的參加者了解身體的多元。

關於體模社的命名，小丁說起初是想用玩味的諧音，輕鬆手法來表達身體是最自然不過的事，「體毛大家也有」，但又要遮遮掩掩，這禁忌的文化符碼與對人體模特兒的刻板印象不謀而合，體模社就像「體毛解放運動」一樣，想把這職業更透明地呈現在公眾面前。而談及身體，不能避免也被視為禁忌的性議題，第3屆的體祭活動加入了小風的「女性主義入門」講座、性暴力研究者Nujande對開放身體的分享等內容。小丁認為能討論性和性別議題是好的發展，而參加者的反應較預期熱烈，有些活動要加場延續討論。正因為人與人的連結在於溝通，所以體模社在報名後的通知，也想帶出一種朋友間閒話家常的感覺，與參加者有互動，而不是冷冰冰、機械式的文字。

模特兒與藝術家權力關係

女性主義常論及「男性凝視（male gaze）」，心中疑惑擔任人體模特兒是否一種「被物化」的過程，小丁認為人體模特兒與藝術家溝通後，做出的姿勢、表情也影響其藝術創作，是雙向的過程，而她也希望透過出版一些女性攝影師的相冊，宣揚「女性也能凝視的female gaze」。對於希望入行、成為體模的素人，她建議要有良好的溝通能力，能清晰表達自己的想法，因為模特兒與藝術家之間的尊重，主要依賴雙方的溝通。雖然業界未有訂立一套白紙黑字的明文規則要遵守，體模社翻譯了旅居香港的法國畫家Philippe Charmes所撰寫的《模特兒與畫家之權益及義務》，作為參考，如為模特兒準備休息的私人空間，事前清楚解釋工作細節，不能未經同意下攝影或要求提供裸照，工作期間模特兒可要求休息等。

較易被忽視的，是模特兒與藝術家之間的權力關係，譬如不應在模特兒未穿好衣服時就支付工資，否則會形成權力不對等的關係，有研究（註）指出，不少職場上的性騷擾、性暴力事件被隱埋，與權力結構有莫大關連。Charmes的指引中提到，「畫家必須尊重模特兒，並確保其他在場人士同樣尊重模特兒，包括言語及非言語的操守」。小丁認為香港的藝術圈子很小，「有人做錯事，大家都會知」，當初成立體模社是希望建立一個像工會般的平台，讓模特兒交流資訊及為他們發聲，也曾考慮製作黑名單，讓涉及欠薪、性騷擾等劣行資訊透明。漸隨過往舉辦活動的經驗，現階段體模社把重心放在公眾教育方面，希望讓更多人了解到人體模特兒是專業的工作。在解答參加者關於性暴力的疑問時，「我會對他們說要保持憤怒」，小丁意識到單靠過來人的經驗，猶有不足，因此希望透過講座，從風雨蘭輔導員的專業角度，給「幸」存者和支援者更具體的建議。

註：Wilson, F. and Thompson, P. (2001), Sexual Harassment as an Exercise of Power. Gender, Work & Organization, 8: 61-83.

遭誤解而噤聲

「你不穿衣服，一定是性開放」，這種誤解時至今日仍存在。把性和身體掛鈎，成為文化中的禁忌，令人體模特兒平常難以把工作宣之以口，在遭受性暴力對待時更難尋求協助。風雨蘭中心主任伍頴琳（Tiffany）指，性騷擾的定義不會隨着職業改變，無論是私影模特兒還是人體模特兒，在香港法律定義下，加害者的企圖或動機不是界定性騷擾的因素，具性意味的言行讓人感到被侮辱，即構成性騷擾。

一般上班族遇上職場性騷擾，可訴諸公司的投訴機制，但香港鮮有全職的人體模特兒，多是自由身的工作形式。Tiffany建議，模特兒工作上遭受性騷擾，最好當下說出來，如情况沒有改善，就應該停止工作，離開現場。她亦指出大部分性騷擾事件沒有目擊證人，主要憑事主口供或寫下事發經過成為證據，如涉及刑事成分，當事人可選擇報警；像言語上的性騷擾不屬刑事罪行，可循民事訴訟或向平機會投訴。

性暴力帶來的壓力主要分為兩個層面，一是事情本身，如在職場上無法避免與加害人持續接觸，累積下來的壓力；二是一般人對性騷擾的錯誤理解，認為「很小事，不用不開心」、「是受害人太敏感、太執著」，令幸存者因不被理解，不敢向身邊人訴說內心想法，情緒沒有抒發的出口。Tiffany認為身邊人出發點大多是好的，但用錯了方法，令安慰的說話成為二次傷害的利刃。在個人輔導過程中，她希望破除「強暴迷思」，讓幸存者明白問題和責任不在於他們身上，而是在於加害者，不適的感受是主觀，而無分大小。為使社會對幸存者多一分諒解，風雨蘭希望透過軟性教育改善這種氛圍，如印製《同行暖包》小冊子，舉行公眾展覽分享幸存者的經歷，從第一身的分享中了解到身邊人的回應如何帶來傷害。

在#MeToo運動後，不少受害人選擇在網上公開加害者的資料，Tiffany認為有些性暴力事件因為缺乏證據，難以在司法系統中尋求公義，這種形式成為情緒出口，「其實很多時候，幸存者只是希望自己的聲音被聽見，被明白、被相信都是公道、公義的一種」，因此風雨蘭提供小組的支援模式，讓幸存者在彼此的經歷中得到共鳴，找到面對事情的動力。要進行面談等深入輔導，也需要幸存者踏出第一步，「有求助人說打電話給我們需要很大勇氣」，風雨蘭為了鼓勵受害人求助，減少心理壓力，近年提供了社交媒體的求助渠道，希望能協助更多幸存者走出陰霾。

體祭詳情

體祭 Body Fest 2021

身體自主研習班

地點：灣仔富德樓14樓ACO書店

費用：自由定價（收入全數支付講者及場地費用）

‧「當人體模特兒遇上性騷擾」講座

講者：風雨蘭輔導員

日期：6月15日（周二）

時間：晚上8時至10時

報名：https://forms.gle/WFhxsr8NuMVJ4xHC6

‧「女性主義入門」講座

講者：小風

日期：6月22日（周二）

時間：晚上8時至10時

報名：https://forms.gle/UwAza2h38qv6cgfP9

註：適合任何年齡參加

查詢：bodyfest2018@gmail.com

資料來源：香港體模社

風雨蘭情緒支援服務

電話熱線：2375 5322

Instagram DM：@acsvaw

WhatsApp：6730 1892

SafeChat電郵：safechat@rainlily.org.hk

資料來源：風雨蘭

【體祭系列一】

文˙ 呂晞頌

{ 圖 } 呂晞頌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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