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開門讀書：形象模糊的大指揮

【明報專訊】2019年12月逝世的拉脫維亞指揮楊頌斯（Mariss Jansons），在2020年德文版傳紀出版，到今年初中文譯本《為樂而生》面世，對了解這位著名指揮非常重要。

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