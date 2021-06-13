副刊

星期日生活

圖文城市：植物誌（一）

【明報專訊】香港夏季，幾乎天天烈日當空。日子很光，生活很暗。自2019年6月開始燃燒的那場大火，把思念烤焦了，餘燼瀰漫，一層層堆積起來，讓風景轉調變色。

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