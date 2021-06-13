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2021年6月13日星期日
星期日生活
我與「禁片」的距離
禁禁禁
記下消失中的價值
周日話題：誰在躺平？
基建圍城系列：其實天水圍的規劃很周詳 基本工程儲備基金的初衷
圖文城市：植物誌（一）
星期日現場：近觀死因庭——以真相哀悼生命，及其不滿
七情上面：Collective Grief 走出喪親與港殤之痛
開門讀書：形象模糊的大指揮
豐饒海：赤子的赤
十二因緣：沙嶺
movie chic movie style：《無聲絕境2》高概念靜音模式
論語‧電影：在歷史之前
家明雜感：8部電影 8個非常家庭
影片簡評
咩世界：第196期 ／考試週
漫畫連載：That City那城 Vol. 50
星期日文學‧王家琪：也斯的香港故事，文學史論述研究筆談
{樹窿達人}含蓄 末日裏看輕些，兩年後我們仍相連
盤中食事：日本南蠻炸雞 隱身菜單的葡萄牙文化
綠色生活：塊根植物 醜怪得來可愛
ways of seeing：體祭：一場身體思辨之旅
街知巷聞：西環七臺 鬧市山城 繁華褪盡
未來城市：拆工廈建公屋 廠戶存亡無人問
圖文城市：植物誌（一）
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【明報專訊】香港夏季，幾乎天天烈日當空。日子很光，生活很暗。自2019年6月開始燃燒的那場大火，把思念烤焦了，餘燼瀰漫，一層層堆積起來，讓風景轉調變色。
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我與「禁片」的距離
禁禁禁
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