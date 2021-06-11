創造無限可能 鮮浪潮導演發掘港片新路

讀新聞系出身的黃嘉祺，笑說自己那一屆的同學好像都是想拍電影多於做記者，「雖然我們都是記者的訓練，卻以拍紀錄片為主。那段日子好像經常有社會事件發生，我們就拿部機去政總拍，然後剪片。第一次認識『鮮浪潮』也是因為大學一個師兄報了名參賽，我幫忙執頭執尾，那時想到自己有機會也要參加。大概在2013、2014年第一次報名，那時才發覺覺自己原來不懂拍攝，什麼分鏡呀都不懂，只是一班人覺得要去拍。那次感覺很不好，覺得自己很不足，於是便決定讀電影碩士課程」。

拍短片儲作品 伺機拍長片

黃嘉祺於2018年取得倫敦電影學院導演系碩士，畢業後留在當地工作，拍紀錄片、廣告。另外亦不斷找不同的資助計劃和拍片機會，好像她2019年的作品《菲與林明》便是香港電台新導演放映室節目之一，2020年完成了獲得鮮浪潮大獎的《野小子》。「跟編劇也是大學同學的楊兩全合作《菲與林明》期間又想到另一個故事，是發生在台灣，有牛、警察和小孩這3個元素。後來覺得這個故事似乎不太適合在香港拍攝，想找一個荒蕪、很乾旱很冷的地方，後來找到中國北部，蘭州這個地方，發現原來那裏有駱駝，於是把牛變成駱駝，故事也改成在大陸。」《野小子》得了大獎，黃嘉祺說最好的獎品就是可以多拍一部短片，「大家都知道拍這些短片目的不是賺錢，但這些經驗卻很重要」。

獎品《菲與火》原來是一部長片的劇本，「是我跟李駿碩和楊兩全合作編劇的作品，大概已構思兩年，當知道有機會拍一部短片時，其他兩個編劇提議我抽取當中一兩場出來拍攝，認為也可以是獨立故事。而把這個劇本先拍成短片對我有幫助，因為這部片看文字很難感受是什麼的文本，先拍成短片也給我一個機會抽離去看」。《菲與火》簡介這樣寫：「一個交錯的時空、一對兄妹、一段不尋常的關係，回歸人最基本最原始的渴求，率性坦然。」這齣15分鐘沒有對白的短片，是否有機會拍成長片，黃嘉祺說一直還在找機會。「大概我們這一輩都是用這個模式，一邊工作，公餘就是報名參加不同的計劃，其實這也是一門學問，要花很多時間寫計劃書，然後拍成短片，希望有機會參加大影展。拍短片就是令別人有信心投資讓你拍長片。」鮮浪潮委約得獎者拍攝的短片是10萬港元，其實是很小的預算，「資源是永遠不會夠的，即使是拍Marvel的人也會說錢不夠。拍電影就是這樣，在有限的金錢和時間下做到不可能的事」。

釜山一年 發覺電影世界不狹窄

中大音樂系畢業的朱凱濙，在中學時期已愛上電影，曾跟一個很喜歡看電影的同學看了一大堆經典的cult片。讀大學期間亦有修讀新聞系的課程，所以也學了拍紀錄片和編劇，後來發覺自己很喜歡拍片，所以決定畢業後再進修，到浸會大學電影學院修讀藝術碩士。2014年畢業後一直從事不同的拍攝和剪接工作。「我覺得一切也是順其自然，沒有很多的計算，一邊工作一邊繼續學習，畢業後那幾年參加了很多電影的工作坊，CNEX、采風，還有台灣、釜山等地的不同計劃，認識了不同國家及地方拍電影的人。」慢慢地她也開始拍劇情片，2017年的《有用之人》，是朱凱濙參加「微電影創＋作支援計劃」的作品，也是她首部公開的劇情片。到了2019年，她憑着《紅棗薏米花生》獲得鮮浪潮大獎及最佳導演。「其實在此之前也參加過鮮浪潮，不過連面試的機會也沒有，因為那時根本沒拍過什麼作品。」朱凱濙笑言其中一個推動她參加鮮浪潮的原因，是她很想入讀金馬電影學院。「金馬電影學院的要求是要有兩部劇情短片，所以我要儲作品。很多厲害的華語電影導演，像趙德胤、陳哲藝也曾參加金馬電影學院，而且學院是由侯孝賢創辦，能夠成為一分子感到很自豪，更是一種肯定。」

2019年她憑《紅棗薏米花生》獲得鮮浪潮大獎，亦達成所願入讀金馬電影學院，同時更入選釜山電影學院。「2019年全年在釜山，因為個人感情問題，常常想到關於承諾這件事，原來自己很在乎，但又令自己很傷心，亦對未來感到不滿和不確定，而我想這一年香港的大環境也瀰漫着這種情緒。」《這一段戀情不再有痕跡》就是在這種情緒下創作而成，「過着退休生活的阿晴父母，游說阿晴跟他們一起移居台灣，阿晴卻為了一段秘密戀情而躊躇不前」，就是這樣的一個故事。而前作《紅棗薏米花生》也是從個人的情感出發，關於外婆、母與女的三代故事。「鮮浪潮是非常自由，完全沒有干預你去拍什麼，想講什麼也可以。」鮮浪潮讓朱凱濙有機會發表作品，間接地把她帶到其他地方繼續學習。「我在釜山那一年，才發覺電影世界不是那麼狹窄，在那裏認識了來自世界各地為電影藝術努力的朋友，感覺很好，讓我知道電影有很多的可能，而不是只有一種。所以可能不是香港資源是否不夠的問題，而是應該有更多的可能，不是以前所認為只有一條路。」

想拍什麼就拍 好電影不分地區

每次提起鮮浪潮，必然會提到發起人杜琪峯，近年卻經常說起一些新進導演名字，像黃進、黃綺琳，還有近日很多人談論的《濁水漂流》導演李駿碩，都曾經在鮮浪潮獲得獎項。除了是鮮浪潮累積了15年的成果，媒介亦更加關心香港電影，像什麼是香港電影，香港電影是否已死的討論。「我其實不懂界定，知道近年有很多討論，但我作為觀眾，想看一部戲不會是因為香港電影，也不會這樣界定是好不好看，大家是否太專注在此？我認為不應被此框架限制。」游走英國與香港的黃嘉祺說，想拍什麼就拍，不用分這是否香港電影。朱凱濙也說不知道是如何界定：「我在想，是枝裕和之前拍了一部法國電影，現在正在拍韓國電影，他是日本導演卻拍其他語言的電影。又好像蔡明亮是馬來西亞人，多年來卻在台灣拍電影。究竟是如何界定，是否以在香港土地上發生的故事作區別？那麼之前在香港取景的日本電影《信用欺詐師》，我想我們不會把它當作香港電影吧。所以是否有界定的必要，真的不懂回答，情况有點像從前經常被人問什麼是商業什麼是獨立電影。」是的，獨立商業這個問題好像是消失了，可能就是界線愈來愈模糊，從一開始我們都在談電影，沒理會是商業還是獨立。

■第十五屆鮮浪潮國際短片節

日期：即日至7月4日

節目詳情：bit.ly/3xYYX8L

文： 林喜兒

編輯：蔡曉彤

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