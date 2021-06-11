心血管病患忌飲椰子奶

陳：營養素如鈣質、維他命等不會因後天添加而影響吸收。但要留意，礦物質如鐵、鋅、銅在體內用同一受體吸收，若某一款礦物質過多，或影響其他礦物質吸收；一般而言，生產商會適量加入不同營養素，「不會加過量」，故不用擔心。

椰子奶飽和脂肪量冠絕植物奶

問：果仁奶、椰子奶脂肪量是否較高？

陳：果仁奶脂肪量取決於果仁用量，以其中一款杏仁奶為例，每100毫升熱量只有12千卡、0.4克蛋白質及1克脂肪，估計「每100毫升不會用多過5粒杏仁」；由於杏仁用量較少，脂肪量又不高，不用太擔心脂肪太高。如想自製果仁奶，需留意果仁用量。

椰子奶與椰漿最大分別，是椰子奶用椰漿加水打成，濃稠度較低，故飽和脂肪不是太高。惟要注意，在芸芸植物奶中，椰子奶飽和脂肪量仍屬最高，有心血管疾病的人可選擇飽和脂肪較低的植物奶。

飲燕麥奶不如直接吃燕麥

問：燕麥奶可減膽固醇？

陳：曾有研究指燕麥奶有減低膽固醇效果，惟要達到此效果，需每日飲3杯，並連續飲用一段時間。而有燕麥奶品牌顯示的成分中只有10%是燕麥，如想減膽固醇，「不如直接食燕麥」，不但價錢較便宜，所需食用分量亦較低。

燕麥有豐富營養，高纖、高鉀，但製作燕麥奶工序中，有不少營養流失，加上蛋白質為非完整蛋白質，故不建議為了減膽固醇而飲燕麥奶，反而每日吃一碗燕麥更有效。

■陳：註冊營養師陳可兒