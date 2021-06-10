show case：優雅乾濕褸遇上野性迷彩

Riccardo Tisci自離開Givenchy加入Burberry轉眼已3年，Givenchy創意總監一職則三年轉兩，由當初接替Riccardo的Clare Waight Keller換上去年才上任的Matthew Williams。

在現今變化萬千的時尚產業圈，設計師要站穩陣腳實需過人的才華與能耐，尤其入主如Burberry這些歷史悠久的品牌，既要創新又要兼顧其根深柢固的品牌文化，拿揑必須準確。Riccardo的設計給人們的印象都是偏鋒前衛，不過就過去3年他替Burberry設計了的10多個系列，會發現他的個人風格逐漸與品牌的heritage融和，兼產生化學作用，設計是你中有我，我中有你，既是顛覆又保存了品牌原有核心價值，叫人佩服。

個人風格融入品牌核心價值

在Burberry最新推出的2021早秋系列中，Riccardo Tisci就有以下分享：「這是我外出的日常服裝。我發掘了自己對自然中所有對比元素的喜愛，因此這次的系列結合大自然的浪漫和美，同時保留務實的特性。」整個系列具備大量戶外服如各式的乾濕褸、風褸、斗篷和功能多袋背心等，剪裁別致和寬大，並配以大膽絢麗的印花，例如色彩斑斕的格仔、茂密的碎花和抽象的迷彩圖案。「我將喜愛的元素反映在這次的系列中，具有深厚歷史文化的英國傳統服裝元素一直是我的靈感來源，我想賦予它們新的角度：迷彩印花與自然環境的和諧融合，結合浪漫印花與硬挺的西裝套裝、英國刺繡細節，以及令人聯想到動物王國的設計。系列的重點是以活潑的印花、色彩和質料呈現大自然的環境。」Riccardo補充。

戶外服始終是品牌創始人Thomas Burberry建立的核心價值，Riccardo的責任是在高舉這個價值的同時，勇於突破，超越常規。他以不同元素與之碰撞結合，例如印上碎花的軍裝外套，軍裝造型卻配襯閃耀的金屬色閃片或綠色皮革貼身褲，以及野性的同色系牛仔靴。除金屬色外，鮮橙、粉紅及青綠落在造型上，帶來刺激眼球的效果。有如袖口般的特色剪裁，則以鏤空方式被放大在馬甲連身裙、包臀裙和西褲的裙腳上，更是系列其中一個前衛型格的點綴。

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Viki L.（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

查詢：Burberry 2868 3511（中環店）

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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