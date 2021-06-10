站立不得 奔波半年築燕巢 「無腳雀仔」有家才能高飛

屋簷下，燕子營營役役築巢，或餵食巢中雛燕，是香港城中一道風景。只是燕子進佔人的生活範圍，也衍生不少問題。到底人鳥如何和諧共處？對燕子這些非常鄰居的生態習性多點了解，或許可以找到雙贏方法。

家燕常留港 小白腰雨燕春來育雛

燕子，其實是燕科、雨燕科和鳳頭雨燕科這三個家族共超過200品種的總稱，而在香港的燕子品種主要是家燕（燕科）和小白腰雨燕（雨燕科）兩種。根據香港觀鳥會在2019年的調查，共記錄到1174隻小白腰雨燕成鳥和1783隻家燕成鳥。

香港觀鳥會燕子研究組燕巢普查義務統籌王學思指出，家燕和小白腰雨燕的外觀和特性各有不同。家燕尾巴分叉，體型較小，是本地留鳥，全年可見；而小白腰雨燕則腰間有一白帶，體型比家燕大，是候鳥，春天飛來香港，約3至8月在此地繁殖育雛，其後又飛回較溫暖的東南亞等地度冬。小白腰雨燕的外號是「無腳雀仔」，因為牠的雙爪結構只有前爪部分而沒有後爪，因此無法站立在地上或電線上。

愛舊區唐樓 晚餐大歎「飛蟻放題」

若要一窺燕子蹤影，某些地區較大機會遇上，例如小白腰雨燕較常於新界東部和北部一帶出沒；家燕除了新界鄉郊等地，亦對舊區情有獨鍾，王學思說：「舊區的唐樓，有騎樓底可以築巢，有電線可以讓家燕站在上面；晚上大廈外的射燈下常有飛蟻聚集，燕子們更可以來個『飛蟻放題』。」

這天，記者隨王學思來到深水埗，尋找燕子巢。在舊北九龍裁判法院外牆，我們見到小白腰雨燕的巢密密麻麻地堆疊在高高的法院屋簷下；在法院附近的唐樓騎樓底，則可以找到家燕的巢。王學思指出，相對來說，小白腰雨燕築巢的位置比家燕高得多，前者可高達40多樓層，後者則離地約5米，這是因為小白腰雨燕的雙爪無法站立，起飛時難以借力起跳，較高的燕巢有助牠們由高而下，乘勢滑翔一段再向上飛。相反「腳踏實地」的家燕沒這個需要，可直接彈跳起飛，巢也不用建在太高位置。

大自然建築師 燕巢藏人類痕迹

「家燕建巢只為生兒育女，但由於小白腰雨燕無法落地，所以燕巢是牠們不可或缺的家。」王學思說。家燕用地上濕泥混和幼草築巢，而小白腰雨燕要築巢，主要是用羽毛、幼草等，偶爾有些人工物料，牠們用自己的唾液黏合，所以一般要築建足足4至6個月之久；比起家燕只用1星期就能築起的巢，小白腰雨燕的巢對牠們來說重要得多。

王學思讚燕子是「大自然的建築師」，皆因燕巢非常堅固，如舊北九龍裁判法院外牆的小白腰雨燕巢，王學思估計至少已有逾20年。鳥兒在城市生活，人類生活的痕迹也少不免出現在牠們的家中，「例如我們看過小白腰雨燕的巢中有牙籤包裝紙袋、木筷子的塑料包裝、絲帶等；在舊紡織廠附近的燕巢裏，甚至有以前紡織廠飄出的棉絮」。想不到，燕巢也可以是歷史的見證。

雛燕鳥喙變色 象徵獨立日子到

燕子爸媽辛苦建起一個家，才可以生兒育女。父母輪流孵蛋，蛋破後幼鳥孵出，父母又要辛勤輪流餵食。燕子以空中飛行的昆蟲如蚊子、蒼蠅為食物。我們抬頭望唐樓騎樓底，只見家燕爸媽一會兒叼來一隻昆蟲給兒女，兒女一口吃掉後，一會兒又叼來一隻，逐隻逐隻餵雛燕，「城市的昆蟲較細小，所以幼鳥要吃很多才夠飽；吃不飽的話，就要日夜不停地餵了」。正是「須臾十來往，猶恐巢中飢」。相對來看，小白腰雨燕似乎聰明得多，「牠們把捕得的昆蟲在口中儲成一個小球，然後才一次過餵食幼鳥」。

含辛茹苦地哺育數星期（家燕約2至4星期，小白腰雨燕約6至8星期）後，幼鳥便要離巢學習獨立，「周圍玩、周圍搵嘢食」。這時幼鳥的喙會逐漸失去原本的鮮黃色，這是父母不再需要餵食的象徵。這天在深水埗，我們看到一隻疑似「港孩」的家燕。事緣一雙家燕爸媽在燕巢內擾攘一輪，之後一隻羽翼甚豐的幼鳥飛了出來。牠飛到巢旁邊的橫樑上，「啁啾」地不住叫喚父母，父母卻別開臉，再沒有理會牠。王學思笑說：「牠大概是巢中最年幼的一隻，嬌生慣養，長大了卻留戀巢內，所以被父母趕了出來，逼牠獨立。」看來培育幼小成長的課題，不止人類，鳥類一樣要面對。

文：鄧捷

編輯：林曉慧

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