搭載P.900自動機芯 青銅潛水家族添猛將

Panerai可算是腕表界的青銅物料推手之一，今年是它推出青銅殼腕表10周年，特別推出全新42毫米尺寸的PAM1074 Submersible Bronzo Blu Abisso專業潛水青銅腕表。青銅物料活潑而多變，容易在表面形成一層獨特的銅綠色澤，成為時間悄然流逝的痕迹。品牌使用的青銅材質由純淨原材料製成，不含污染物或鉛等禁止使用成分。配搭磨砂藍表盤，表圈加上凸形飾釘，表盤上塗覆米色Super-LumiNova強力夜光塗層的圓點及棒狀時標。

腕表在設計和技術上均別出心裁，飾有刻度標識的單向旋轉表圈、表冠護橋裝置，以及較厚的藍寶石水晶玻璃表背，確保它能夠承受潛水時的巨大壓力。腕表搭載P.900機芯，是品牌在這直徑和厚度（4.2毫米）下首款同時具備日期顯示窗和3日動力儲存功能的自動機械機芯，由品牌製表廠自行研發。腕表配備藍色復古絨面皮帶，配襯淡褐色縫線，搭配梯形青銅表扣，另附有藍色橡膠表帶，設計一絲不苟。

限量作向Luna Rossa船隊致敬

品牌每次推出青銅物料表都會引起話題，但其實計時腕表才是Panerai今年重點，其中最特別的是向意大利Luna Rossa Prada Pirelli船隊致敬的全新限量作。品牌早在1943年已開始研製計時機械工具，為意大利皇家海軍甲板軍官研發Mare Nostrum專用計時腕表，但當時未有投入量產。今次製作的PAM1303 Luminor Chrono Luna Rossa系列計時腕表，限量1000枚。腕表將控制計時功能的啟動、停止和歸零按鈕放置表殼左側，右邊則保留Luminor系列的表冠護橋設計。腕表配備深藍色三文治表盤，外沿印有航速刻度標，表盤上點綴紅白交織的細節，飾以LUNA ROSSA字樣。Luna Rossa特別版以外，品牌另推出PAM1109、PAM1218和PAM1110 Luminor Chrono精鋼計時表，搭配不同顏色表盤、皮帶或鏈帶，但計時指針均採用醒目的藍色設計。這些新款計時表均搭載P.9200自動上鏈機芯，單發條盒可提供42小時動力儲存。

專利紅金鮮亮耐氧化

相比幾枚精鋼款式，更多人注目的可能是用上品牌專利Goldtech紅金材質製成的PAM1111 Luminor Chrono Goldtech Blu Notte計時腕表。暖金屬色（如紅金和青銅）和藍色表盤配搭的Panerai表款一向搶手，PAM1111應該也不例外，其Goldtech合金材質含較高比例的銅（24%）和鉑金（0.4%），色澤鮮亮，耐氧化度高。表背搭配煙灰色藍寶石水晶玻璃，並通過金屬工藝飾以精美的波浪圖案，透過表底鏡可欣賞內裏搭載的P.9200機芯。腕表防水性能為5巴（約50米深），配備深藍色鱷魚皮表帶，搭載磨砂Goldtech紅金梯形表扣，另配同樣為深藍色的橡膠表帶，和用於拆卸和更換表扣的螺絲刀，方便用家自行更換。

珍珠貝母設計討女士歡心

品牌以往都沒有特別為其腕表劃分性別，但不能否認的是其大尺寸設計的確較傾向男性化。繼品牌數年前推出較纖薄的Luminor Due腕表後（定位為中性表款），今年品牌終於推出首款專為女士而設的Piccolo Due腕表。

Piccolo在意大利文中是小的意思，品牌在Luminor Due系列的設計中注入女性優雅的感覺。PAM1280 Piccolo Due Madreperla腕表選用珍珠貝母製作表盤，搭配粉紅金色調的指標、鑲貼數位時標和日期視窗，數位及小時標示則塗覆白色Super-LumiNova強力夜光塗層，在暗處呈現綠色夜光。Piccolo Due直徑38毫米，是品牌所有腕表中最小巧的一款，配搭Goldtech紅金材質，表盒特別由珍貴梨木製成。腕表特別配搭紅色亮面鱷魚皮表帶，亦有多款替換表帶可供選擇，提供豐富的顏色、質地、材質與縫線搭配，確保腕表適合任何場合佩戴。女士們可會為它心動？

●查詢：8200 3033

文：張曉冬

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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