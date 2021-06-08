解鎖孩子心：如何陪伴對學習「有心無力」的孩子？

談到讀書表現，你的孩子會否有以下情况：

•成績上上落落，未能發揮應有表現

•對學習毫不起勁，不會主動拿起課本溫習

•談到「讀書」就容易發脾氣

•溫習做功課總是拖延，藉口多多

•知道讀書重要，但沒有行動

「冰封三尺，非一日之寒」，孩子的學習問題只是結果，他們大多曾經掙扎許久，累積了不少負面情緒。通常這類孩子有以下心路歷程：

在學習上有不少負面歷史，形成自我設限→ 失去信心，不敢期望，害怕嘗試後仍然失敗→ 提起「讀書」會很敏感，總覺得被貶低，產生很大壓力。

恢復學習動力4大原則

1. 讓孩子感到被接納

父母常跟小志說：「只要努力就會讀得好。」這句話不全錯，但對有許多負面歷史的小志來說，卻不是好時機，他容易聽成：「你不能不努力！你一定要考好！」他不懂面對壓力，於是逃避。孩子需要父母的接納，「只要你努力過，無論考得好不好，我們都會陪伴你」，讓孩子知道自己的價值不等同讀書成績。

2. 聆聽孩子內心矛盾

小志感到父母的接納，心軟化下來，有時會說出心底的矛盾，逃避讀書的原因。父母要放下批判，聆聽孩子的心結，例如負面歷史、與人比較、害怕失敗、害怕某些科目……讓孩子的情緒「有出口」，放下自我保護，把心力放在學習上。

3. 尋找適合的讀書方法

鼓勵孩子「現在未進步只是暫時的『結果』，可能是你的讀書方法不是最有效率」。給孩子空間嘗試新的學習方法。儘管成績未明顯進步，但把焦點放在「找對方法」而非「否定自己」，將壓力轉變為助力。

4. 重視小進步

小志曾經努力，但只進步幾分，父母認為他未盡全力，小志因此大感失望。我們總覺得分數明顯提升才是進步，但其實進步始於心態轉變，產生行為，最後才見到表現提升。所以，孩子改變初期，我們要重視他們渴求進步的心，把焦點放在「過程」多於「結果」。試回想子女蹣跚學步的年紀，當子女每次跌倒過後，即使可能會哭，甚至會怕，然而最後仍會再次嘗試，而父母也會為這份跌倒再爬起來的生命力歡呼！這就是慶祝的心，是鼓勵子女毋懼困難，勇往直前的推動力。

而我深信，這代年輕人更需要我們這份「慶祝的心」。我於2010年創立的慈善機構——生命教育基金會，將在7月24日（下午2:00至3:30）舉行超凡校園嘉許慶典，邀請作為愛子女、愛學生的你，一同分享和慶祝年輕人的生命力。

◆超凡校園嘉許慶典詳情：

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文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第349期]