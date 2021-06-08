幸福拼圖：幸福就在咫尺

疫下與家人共進晚餐

在家工作、學習的模式，讓家人彼此在同一個空間下活動，與家人多了相處時間，關係變得更親密嗎？疫情前的你，是否常常出席朋友的聚會，回家與家人共膳的日子卻寥寥可數？在限聚令之下，晚市一度暫停，回家與家人共進晚餐變得理所當然吧！不能外遊的情况下，有否自製本地一日遊、露營、行山，與家人發現更多在港生活的小趣味？這些日子，有更多時間與家人共處，當中能發掘更多的幸福感嘛。

分工合作 發揮家庭力量

舉個例子：背起背包，計劃一個郊區小旅行，與家人共度一個充實的周末。子女負責計劃行程，準備物資和玩樂遊戲；父母負責準備食物和交通路線，過程中也許你會發現家庭中每一個成員各有自己獨特的作風、能力和優勝之處。有些孩子在計劃行程中，滿腦子天馬行空的鬼主意；父母在準備食物上，有着更貼心和仔細的考慮，這就是各家庭成員之間擔任着不同的崗位和發揮着不同的角色，各有獨特之處。家人之間的分工、彼此的合作，同時發揮着家庭的力量，這就是家庭幸福元素中的「家庭資源」、「家庭團結」的重要部分。

快樂及值得回味的事情其實可以很簡單，當懷着感恩的心，這些回憶已能讓我們回味一輩子。就算是與家人來個簡單、充實、溫馨的郊遊日，也能幫助我們在這段抗疫疲勞的日子裏，好好充電，加添力量，加點愛，擁抱生活中的家庭幸福點滴。

想了解多一點如何建立家庭幸福，從「家庭幸福指數」內的6個範疇: 「家庭團結」、「家庭資源」、「家庭健康」、「社會資源」、「社會連繫」和「生活平衡」，尋找、分享維持家庭幸福的元素，歡迎你登入香港家庭福利會網站，填寫「香港家庭幸福指數」網上問卷：www.hkfws.org.hk/news/latest-news/questionnaire

文：梁曉炘（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第349期]