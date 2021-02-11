教大GPS：自主學習新常態：如何面對網上補習？

網上補習 策略因人而異

筆者為研究高中生於網上補習的情况，自本學年開始追蹤24名高中生並訪談了3輪，反思他們在網上補習的經歷。研究顯示，學生對網上與實體補習反應不一，學習模式也因人而異。讀中六的周同學表示，她更喜歡網上補習，因為可以隨時暫停影片，以便查找不認識的字詞或在導師說話太快時抄寫筆記。她亦意識到自律對在家上課非常重要，指出：「在疫情期間，獨立能力尤其重要。當學校課時縮短到半天時，我會利用課餘時間重溫補習筆記。」相反，另一名參與研究的中五學生陳同學認為，她與許多青少年一樣不夠自律，較易分心，她觀看課堂影片數分鐘後，有時會感到疲倦而需停下來休息，之後可能又因其他事情而沒有繼續收看。因此，網上補習對她來說效率極低。

另一名中四學生李同學，則因厭倦了學校網課後還要網上補習，最後選擇停止補習，把時間用作自修。他坦言網上補習有點無聊，在無法與同學互動的情况下，他難以在平板電腦前坐足7小時專注地上課。最後，他決定自行購買練習和模擬試卷來備試。在意識到疫情創造了網上學習的新常態後，李同學在學習上降低了對學校或補習的依賴，亦養成閱讀英文小說的習慣，查找不懂的字詞後會連同其辭性、解釋和例句寫在筆記本上。

了解需要 培養自主學習

由此可見，網上補習是否有效，跟學生的自主學習能力和學習目標有着密切的關係。筆者建議學生應重新檢視網上補習的需要，認清自己希望透過補習來改善學習的地方。為提升網上補習的成效，如情况許可，家長應為子女提供一個不被騷擾的上課環境。而學生則應適當地安排功課優次，先完成對學習最有幫助的練習，並善用網上學習的優勢，譬如在遇上較難明白的內容時，先將影片暫停，利用網上資源或把內容整理一次，梳理所學知識。更重要的是，學生需明白自主學習能力的重要，能夠自我調整學習、自學及獨立學習，才能提升線上及線下的學習果效。

文：容煒灝（香港教育大學課程與教學學系助理教授）

由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第349期]