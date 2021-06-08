特教樂與路：米餅的寓意

我在特殊學校工作，服務的學生患有多重弱能，包括：智障、視障、聽障、語障或肢體障等。一般人聽到我的工作，不期然就會問：「怎樣教？他們根本都不明白。」有的會說：「你們一定要很有愛心才做到。」最糟糕的一句：「都這麼慘，還要學？」我總會告訴他們，雖然這些學生跟一般同齡學生的能力有差距，但並不代表不能學，只要教師懂得因材施教，學生都能學。

大刀闊斧課程改革 教師叫苦

多年來，大部分特殊學校的課程都是校本，教材都是自編。由於坊間的教科書大多都不適合學生使用，於是學校各自設計課程，就如區內的食店一樣，各有自家的特色菜。教師花很多時間編寫教學內容，設計課本、工作紙及評估，儼然出版社一樣，還要兼顧課堂上不同的教學方法。2008年，特殊學校開始推行課程改革，要從同一課程架構下，為特教學生設計調適課程。我們學校課程又開始調適工作，當時的李校長帶領團隊開展工作，目標是讓特教學生的學習經歷更為廣闊，同時要尊重學生年齡及能力的需要。「龜兔賽跑」的故事是否仍適合中學生？有否想過學習詩歌或運用繪本做教材？在科學堂怎樣指導學生學習探索及求證等？

這個大刀闊斧的課程調適工作，讓團隊面對不少挑戰，包括：重新規劃課程、檢視及篩選過時教材、參考普通課程文件、教材設計、評估方式、解答家長疑問等，工夫可不少；團隊中，有教師很投入工作，也有教師問：「調適又調適，好像沒完沒了，有用嗎？」

教學如做米餅 做好每一步

課程改革工作進入第2個學年，那年的開學日，李校長在台上致開學辭，他說：「我很少看電視，但最近一個廣告令我印象深刻，很想跟大家分享。」然後，熒幕開始播放片段，一個老師傅走進米倉，戳穿了米袋，從卸下來的米粒，拿了幾顆，放近鼻子嗅一嗅，然後認真地細嚼，旁白：「一路開始，我們就很用心。」鏡頭一轉，老師傅把打好的米糰，往燈泡下一照，查看粉糰韌度是否適中，畫面出現一句：「三十多年製菓經驗」跟着，爐上一塊塊金黃色的米餅已烘好，老師傅拿起一塊試味，他臉上嚴肅的表情慢慢露出滿意的神色，畫面的最後一句「用心傑作」。整段影片沒有花巧，樸素的色調，讓這十幾個字更加突出。

李校長說：「我今天送給大家除了這條短片，還有這一塊米餅，希望大家認真做好每一個步驟，用心做事，我相信學生們一定學有所成，家長會認同我們的努力。」然後，每個學生及同事都收到了一包米餅。

老師傅30年重複地做米餅，同樣的工序，同一的產品；但他用心選擇米粒、考究米末的幼細、粉糰的韌度、爐火的溫度等，每一塊都要是最好的米餅。日常教學中，正如老師傅一樣，同一班學生，同一個科目，你如何用心掌握學生的能力，調校學習，維持學生的學習動機及適時自學等，我們一直堅信只要用心做好每一步，定會有成果。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第349期]