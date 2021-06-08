升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 女兒現在讀英文及普通話的學前班，在家活潑，會講句子，背到《三字經》、《弟子規》，可以用簡單英文交流，喜歡聽故事、寫字、畫畫。現獲ESF（英基學校協會）及根德園幼稚園取錄。小學想她入讀直資或私校，中學打算到外國升學，但也有機會留港讀書。家庭經濟來說，讀根德園會較充裕，ESF則剛好。

兩間學校教學模式完全不同，讀ESF怕她中文不好，讀不上也轉不回普通學校。根德園聽聞功課比一般學校深及多，更要背默，還要外補英文，小朋友和家長可能好辛苦，但另一方面或對升小有優勢。報小一我們有15分，校網62，只靠叩門和大抽獎，升一線學校有難度。現在煩惱哪一間幼稚園才適合。

答◢ 在香港，如果小朋友只得15分而又想報讀一線官津小學，唯有用「大抽獎」和「叩門」兩招，而大抽獎和叩門都有運氣成分，所以沒有sure win的！還是憑實力報直資私小比較可靠。不過很多直資私小要用英文來面試，似乎ESF容易練好英文，加上女兒活潑可愛，應該有機會考入心儀直資私小，何况流利的英語對叩門面試亦有幫助！至於中文，小朋友既然背到《三字經》和《弟子規》，在家再多講一些中文，應沒問題。

聖心有機會直升小學

問◢ 女兒是非常內斂的小孩，對男性或說話比較大聲的人都表現非常害羞，不敢直視或接觸，亦不敢在班中答問題，課堂專注力較弱，很難坐定。在街外都是跑跑跳跳，十分喜歡戶外活動，在家中獨自一個則喜歡畫畫聽故事，寫字認字等能力不錯。請問選中西區嘉諾撒聖心幼稚園，還是學之園幼稚園比較適合？家住青衣區，似乎校網不理想。考慮搬41網考九龍塘官立小學或往11校網，目標是入讀嘉諾撒聖心學校。

答◢ 其實答案已在你的問題中，既然你想搬到11校網而目標是嘉諾撒聖心，便揀選其幼稚園吧！聖心有機會直升小學，又是傳統名校，只要學識「坐定定、守紀律」便可以了！學之園沒有直升小學，也要與他人競爭，未必適合你女兒。

25分選呂明才機會大 需搬屋

問◢ 家住荃灣，持宗教分，自行有20分。心儀中華基督教會基慧小學（馬灣），但自行機會很微，孩子叩門能力弱。浸信會呂明才小學則是校友身分，持25分，但路程遠，沒有校巴。葵青區中華基督教會全完第二小學又如何，自行機會大嗎？應怎樣選擇呢？

答◢ 用25分報浸信會呂明才小學是有很大機會的，不過遠又沒有校巴，唯一解決方法是搬去沙田。葵青區全完第二小學在65校網排名第4，亦不錯，20分也有機會。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第349期]